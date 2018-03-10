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    Михаил Чаплыга

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Зачистка майдана. Накажут ли виновных в избиении протестующих?
    16:17 07.03.2018
    522Зачистка палаточного городка под Радой
    Количество пострадавших, оказавшихся в больницах с черепно-мозговыми травмами, говорит о чрезмерном применении силы правоохранителями. Об этом заявляет представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.
    Верховная Рада Украины
    В Раде заявили, что закон по Донбассу угрожает правам граждан
    15:38 15.01.2018
    731Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаила Чаплыги, законопроектом вводится военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной конституцией в соответствующих законах.
    Верховная Рада Украины
    Закон по Донбассу не отразится на обмене пленными - офис омбудсмена
    15:26 15.01.2018
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    Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что законопроект абсолютно не влияет на процесс переговоров по обмену пленными.
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    У Лутковской с осторожностью говорят о втором этапе обмена пленными
    03:36 13.01.2018
    187Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Представитель омбудсмена Михаил Чаплыга отметил, что до 18 января, когда должен состояться первый "политический" раунд переговоров в этом вопросе, говорить о количестве людей в списках преждевременно.
    Надежда Савченко со списками
    В офисе Лутковской заявили об угрозах списков Савченко
    16:45 11.01.2017
    489Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как отметил представитель секретариата Уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга, при публикации списков был нарушен особый порядок обнародования данных военнослужащих.
    Передача заключенных
    Процесс передачи 17 заключенных из Крыма перешел в финальный этап
    14:38 11.01.2017
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    Представитель омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что процесс передачи заключенных Украине находится на финальном этапе, но отказался огласить подробности самого процесса.
    Акция в поддержку Романа Сущенко под посольством РФ в Киеве
    Консул Украины встретился с Сущенко – представитель омбудсмена
    19:10 10.10.2016
    486Задержание украинских журналистов в РФ
    Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга подтвердил, что в понедельник состоялась встреча Романа Сущенко с украинским консулом.
    Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
    Передача 18 осужденных в Крыму украинцев пройдет в сентябре
    17:52 04.08.2016
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    Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Украине Михаил Чаплыга сообщил, что в ведомстве ожидали, что передача осужденных произойдет до конца августа, но, очевидно, что это будет в сентябре.
    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Пытки в украинских СИЗО случаются, но они не системны - Чаплыга
    21:47 06.06.2016
    184
    По информации начальника управления коммуникативной политикисекретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга, за последние 4 года ситуация с пытками в СИЗО значительно улучшилась.
    Вручение повестки. Архивное фото
    Эксперт: повестка должна вручаться только лично в руки
    08:30 15.08.2015
    1839Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Михаил Чаплыга сообщил, что в случае, если у военнообязанного возникнут вопросы относительно достоверности подписи в корешке повестки, то дело необходимо решать уже в судебном порядке.
    Подготовка к вручению повесток. Архивное фото
    Вручение и рассылка повесток: что законно, что нет
    08:15 15.08.2015
    6488Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Заканчивается шестая волна мобилизации. Военкомам спустили план, с которым они не в состоянии справиться, поэтому они рассылают военнообязанным письма, которые содержат запугивания.
    Вручение повестки. Архивное фото
    Эксперт: повестки от военкоматов напоминают "письма счастья" от коллекторов
    19:05 14.08.2015
    1125Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    По словам, Михаила Чаплыги, представителя Уполномоченного по правам человека по связям с общественностью и вопросам информационных технологий, сейчас нет ни одного официального реестра лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.
    Компьютеры. Архивное фото
    Офис омбудсмена призвал СБУ и МВД проверить сайт "Миротворец"
    16:24 28.04.2015
    698Криминализация украинского общества.
    Как сообщил пресс-секретарь омбудсмена Михаил Чаплыга, в запросе к правоохранительным органам было указано на признак нарушения прав человека в части обработки персональных данных.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Зачистка майдана. Накажут ли виновных в избиении протестующих?
    16:17 07.03.2018
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    Количество пострадавших, оказавшихся в больницах с черепно-мозговыми травмами, говорит о чрезмерном применении силы правоохранителями. Об этом заявляет представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.
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