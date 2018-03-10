Количество пострадавших, оказавшихся в больницах с черепно-мозговыми травмами, говорит о чрезмерном применении силы правоохранителями. Об этом заявляет представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.
По мнению представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаила Чаплыги, законопроектом вводится военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной конституцией в соответствующих законах.
Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Украине Михаил Чаплыга сообщил, что в ведомстве ожидали, что передача осужденных произойдет до конца августа, но, очевидно, что это будет в сентябре.
По информации начальника управления коммуникативной политикисекретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга, за последние 4 года ситуация с пытками в СИЗО значительно улучшилась.
По словам, Михаила Чаплыги, представителя Уполномоченного по правам человека по связям с общественностью и вопросам информационных технологий, сейчас нет ни одного официального реестра лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Количество пострадавших, оказавшихся в больницах с черепно-мозговыми травмами, говорит о чрезмерном применении силы правоохранителями. Об этом заявляет представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.