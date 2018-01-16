Донбасс может остаться без украинской мобильной связи навсегда – спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На неподконтрольных территориях Донбасса отсутствует мобильная связь. Об этом заявили в ОБСЕ. В частности, им пожаловались жители поселка Таловое, которое находится вблизи Луганска. Именно по их словам в районе отсутствует связь. В свою очередь, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Луганске, сообщают о том, что в городе вообще никакой мобильной связи нет уже четвертый день. Мол, жители спасаются интернетом и скайпом. Плюс к тому, в СМИ пишут, что аналогичная ситуация по связи и в Донецке.

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Подробнее о ситуации на Донбассе рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент КП в Украине Артем Маслаков.

Что с мобильной связью на неподконтрольных территориях?

— Сейчас тема номер один на неподконтрольных территориях, и среди людей, которые имеют отношение к этим территориям на мирной части Украины. Действительно, несколько дней назад последний сотовый оператор украинский прекратил свою работу как в Донецке, так и в Луганске. И есть несколько версий, что же произошло на самом деле. Одна из них и, наверное, наиболее вероятная, наиболее возможная, это то, что поврежден кабель оптоволокна под Еленовкой, как раз на линии разграничения, южное направление между Донецком и Мариуполем. Вопрос сейчас стоит в том, на чьей территории – это повреждение случилось – на мирных территориях, либо же подконтрольных так называемым ДНР, ЛНР. Но, тем не менее, связи нет. Это стало причиной возникновения многих слухов и обсуждений, потому что действительно очень большое количество людей осталось без реальной связи, без реальной возможности созвониться с близкими. По одной из версий уже во вторник якобы связь обещаю восстановить. По другой версии говорится, что так называемые власти ДНР не намерены способствовать тому, чтобы украинская сотовая связь на их территориях вновь заработала. И это как бы будет уже навсегда.

Есть еще одна проблема. Дело в том, что как в Луганске, так и в Донецке существуют свои сотовые операторы. В Луганске это так называемый «Лугаком», а в Донецке – это так называемый «Феникс». Так вот для того, чтобы купить этот пакет, во-первых, нужно, как в России, зарегистрироваться, прийти с паспортом и ИНН, в определенные точки. И дело в том, что эти сети, они слабые, и сейчас они не выдерживают напряжения, количества звонков, и очень часто они просто не работают, то есть люди действительно остались без связи.

То есть люди, у которых нет интернета, никоим образом не могут общаться с близкими?

— Да, получается так. И таких людей действительно много. Мы уже говорили о том, что за последние годы по возрасту своему Донецк и Луганск очень сильно постарели, потому что очень много молодых людей, среднего возраста выехали оттуда. А вот бабушки, дедушки, которые не знают в принципе, что такое интернет, имели последнюю возможность связаться с близкими – это мобильная связь, которой теперь попросту нет, и люди даже просто сейчас не предполагают, что с их родственниками происходит. Есть надежда на ОБСЕ, потому что в общем-то международная миссия может поспособствовать тому, чтобы восстановление связи, ремонтные работы были произведены, но для этого нужна добрая воля так сказать властей с той стороны тоже, без этого никуда не денешься.

В Госпогранслужбе говорят, что сегодня утром на КПП на линии разграничения в районе АТО в очереди стояли около 400 машин, что вы знаете по этому поводу?

— Да, действительно, были очереди, но я бы не делал из этого большой проблемы, поскольку это те очереди, к которым уже привыкли, когда до полусотни машин стоит на одном пункте пропуска, это считается в принципе нормальным. Тем более, обслуживание проходит оперативно, штатно. И вот к моменту закрытия пунктов пропуска, насколько я знаю, очередей особых не было, и обходилось без каких-то конфликтных ситуаций и без внештатных ситуаций, которые могли бы тормозить это движение. То есть с пунктами пропуска как раз все более или менее спокойно и нормально.

Какая в целом ситуация на Востоке?

— Если говорить о вечере вчерашнего дня и сегодняшнем дне, то, к счастью, здесь достаточно спокойно. По крайней мере, в крупных городах каких-то взрывов, канонад и серьезных перестрелок слышно не было. То есть можем говорить о том, что перемирие в целом соблюдается, и это, наверное, тот положительный фактор. По большому счету с начала 2018 года, перемирия в целом в общем-то придерживаются обе стороны, и это хорошо. Но, тем не менее, вот по вчерашним данным, все-таки стрельба была, в течении дня на южном направлении под Мариуполем. Тем не менее, опять же самые горячие точки – Светлодарская дуга, Авдеевка, – там остаточно тихо и достаточно спокойно.

Миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества нарушения режима тишины на Востоке. Это действительно так?

— Да, это действительно так. И тут собственно не только миссия ОБСЕ, и в общем-то мы можем в первую очередь говорить на основании информации, полученной от местных жителей. Действительно стрелять стали значительно меньше. И это, наверное, самый спокойный месяц с начала конфликта, и это вселяет определенный оптимизм.

Если ли у вас информация о том, что наблюдателей ОБСЕ не пускают в населенные пункты?

— Были жалобы с их стороны за последние сутки – дважды их не пропустили. Один раз военнослужащие ВСУ, один раз подразделения так называемой ДНР. Но, тем не менее, они просто констатировали это как факт и в общем-то особых претензий не предъявили, то есть без конфликтов там обходится. ОБСЕ работает и работает на всей линии разграничения.

Какая гуманитарная ситуация в регионе?

— По последней информации за последние сутки прекращена была подача воды в несколько городов Луганской области – там была техническая поломка. Это Брянка, это Кировский Стаханов. Но в остальном и целом в общем-то в регионе коммуникации работают сносно достаточно. Проблемные ситуации периодически возникают, но, тем не менее, все работает, нельзя говорить о критической ситуации. Но, тем не менее, вот эти проблемы со связью, я думаю, они могут сказаться и на гуманитарной ситуации, потому что все-таки на связи очень многие вещи здесь завязаны, и будем смотреть по завтрашнему дню, по развитию, я думаю, что определенный хаос может наступить.

Ранее политический эксперт Сергей Быков заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса приведет к международным проблемам для Украины.

Кроме того, директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков высказал мнение, что вопрос введения миротворцев на Донбасс решат за два месяца.