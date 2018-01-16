Закон о реинтеграции Донбасса придется менять - замминистра

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса — базовый, в будущем его придется менять. Об этом заявил в эфире "5-го канала" народный депутат, заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

"Такой закон придется менять в любом случае. Он только базовый, на мой взгляд. Там есть несколько нюансов, которые я считаю очень важными", — сказал Грымчак.

По его словам, законопроект о реинтеграции Донбасса должен оптимизировать управление военнослужащими в зоне АТО.

"С точки зрения управления войсками, ситуация становится более логична. Сейчас штаб АТО подчинен Службе безопасности Украины, структуре, которая не может управлять боевыми действиями", — отметил народный депутат.

Он добавил, что этот законопроект оптимизирует управление войсками через оперативный штаб, которому будут подчинены все сектора.

Напомним, Верховная Рада во вторник приступила к рассмотрению во втором чтении закона о реинтеграции Донбасса.

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Президент Украины Петр Порошенко в октябре внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

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