Перезвони мне! Проблемы со связью на Донбассе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Остались без связи

Напомним, в четверг, 11 января, в Донецке и других городах ЛДНР неожиданно пропала мобильная связь единственного работающего на неподконтрольных территориях украинского оператора Vodafone.

По одной из версий, сбои в работе произошли в результате повреждения кабеля в окрестностях населенного пункта Еленовка. Согласно другой – перебои связи организовали якобы сами ополченцы, позже под предлогом этого заявив о намерении взять под внешний контроль расположенные на их территории мощности оператора.

В то же время в ДНР обвинили силовиков в проблемах работы мобильной связи.

По словам представителя самопровозглашенной ДНР, "диверсии ВСУ" предшествовали массированные хакерские атаки на серверы Минсвязи самопровозглашенной республики, "имеющие целью нарушить систему тарификации сотового оператора "Феникс".

"Мы обращаемся к представителям миссии ОБСЕ с просьбой поспособствовать началу восстановительных работ, так как в настоящее время жители ДНР лишены возможности общения со своими родственниками на Украине по средствам сотовой связи", — отметили в командовании ДНР.

Обращение Vodafone

Как утверждает сам оператор, если авария случилась на участке ДНР, то специалисты не смогут починить повреждения линии связи, так как физически не смогут попасть эти территории. На сегодняшний день больше трети оборудования, расположенного на неподконтрольной Украине территории, находится в нерабочем состоянии.

"Информируем о повреждении волоконно-оптической линии связи в зоне АТО. На данный момент подрядчики выясняют возможность физического доступа к месту повреждения для проведения ремонтных работ. Если подтвердится, что повреждения произошли на неподконтрольной Украине территории, у нас нет возможности повлиять на ситуацию…Учитывая данные обстоятельства, которые складываются по независящим от ЗАО "ПФ Украина" причинам, просим вас с пониманием отнестись к возможным ограничениям мобильной связи", — говорится в сообщении оператора.

В связи с этим "Vodafone-Украина" обратилась с просьбой разрешить доступ бригад в нейтральную зону в Донбассе для проведения ремонтных работ.

Позже стало известно, что совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) принял на рассмотрение недавнее обращение компании. Об этом сообщила руководитель отдела связи с общественностью компании Виктория Рубан, передает "Радио Свобода".

"Буквально несколько часов назад СЦКК сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем. Ситуацию можно решить, если нам обеспечат физический доступ к кабелю хотя бы в "серой зоне". Если нашим бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ, то мы сможем отремонтировать кабель и это решит проблему со связью если не для всех абонентов, то для большей их части", — сказал Рубан.

Впрочем, когда будет восстановлена мобильная связь, и будет ли восстановлена вообще, пока никто не говорит.

Ультиматум Захарченко

В свою очередь глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко пригрозил взять под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина".

"Однако хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим — соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление", — сказал Захарченко.

Глава ДНР отметил, что единственный способ решения проблем — соблюдение минских договоренностей. "Любые попытки оказывать на нас силовое давление будут провальными. Единственный приемлемый механизм решения конфликта – полное и неукоснительное соблюдение минских договоренностей. В том виде и в том порядке, в каком они прописаны под гарантии "нормандской четверки". Другого выхода у Киева нет", — добавил Захарченко.

У местных жителей паника

Тем временем, в панике местные жители кинулись покупать стартовые пакеты местных операторов. В массовом порядке они начали пользоваться местной мобильной связью "Феникс". Однако с этих карт люди не могут позвонить в Украину и в другие страны — звонки можно совершать только внутри ДНР и ЛНР, а также в РФ (по тарифу 5 рублей (2,5 грн) за минуту).

Отсутствие альтернативы привело сотни дончан в очереди за стартовыми пакетами "Феникса" (120 рублей, продается только при наличии паспорта и украинского ИНН), однако уже в пятницу стартовых номеров не было в свободной продаже.

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики начали переходить на услуги местного оператора мобильной связи "Лугаком".

Как сообщил журналистам заместитель директора по коммерческим вопросам ГУП ЛНР "Луганские коммуникации" Эдуард Егоров, активная база абонентов "Лугаком" на данный момент составила более 300 тысяч человек. По его словам, "Лугаком" перед новогодними праздниками ввел для абонентов дополнительную услугу, позволяющую совершать исходящие звонки на ряд международных направлений и на подконтрольную Киеву территорию.

Напомним, до конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс".

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В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. Связь "Vodafone Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

По материалам из открытых источников интернет