Из-за непогоды отслеживать пробки на дорогах будут с помощью авиации

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям использовать свою авиацию для контроля ситуации на дорогах страны в связи с непогодой.

"Я дал сегодня поручение ГосЧС в нормальных погодных условиях применять авиацию ГосЧС, чтобы понимать, в каких частях страны у нас есть пробки", – сказал премьер во время селекторного совещания в Виннице..

Гройсман отметил, что если транспорту запрещается проезд по той или иной дороге, то необходимо заранее продумать альтернативные маршруты, чтобы не создавать пробок.

Ранее Гройсман призвал ГСЧС, полицию и администрацию максимально мобилизировать свои силы для помощи с непогодой в стране.