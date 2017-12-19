Из-за непогоды отслеживать пробки на дорогах будут с помощью авиации

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.
"Я дал сегодня поручение ГосЧС в нормальных погодных условиях применять авиацию ГосЧС, чтобы понимать, в каких частях страны у нас есть пробки", – сказал премьер во время селекторного совещания в Виннице..
Гройсман отметил, что если транспорту запрещается проезд по той или иной дороге, то необходимо заранее продумать альтернативные маршруты, чтобы не создавать пробок.
Ранее Гройсман призвал ГСЧС, полицию и администрацию максимально мобилизировать свои силы для помощи с непогодой в стране.