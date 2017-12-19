наверх
19.12.201718:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Из-за непогоды отслеживать пробки на дорогах будут с помощью авиации

    (обновлено: )28
    Гройсман отметил, что если транспорту запрещается проезд по той или иной дороге, то необходимо заранее продумать альтернативные маршруты, чтобы не создавать пробок.
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. 

    соцсети
    "Снег не трогать! Это на Новый год!". Киевский коллапс в фотожабах
    Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям использовать свою авиацию для контроля ситуации на дорогах страны в связи с непогодой.

    "Я дал сегодня поручение ГосЧС в нормальных погодных условиях применять авиацию ГосЧС, чтобы понимать, в каких частях страны у нас есть пробки", – сказал премьер во время селекторного совещания в Виннице..

    Гройсман отметил, что если транспорту запрещается проезд по той или иной дороге, то необходимо заранее продумать альтернативные маршруты, чтобы не создавать пробок.

    Ранее Гройсман призвал ГСЧС, полицию и администрацию максимально мобилизировать свои силы для помощи с непогодой в стране. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос. Видео
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент