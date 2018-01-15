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    Общество

    Непогода под Запорожьем: на дорогах застряли десятки фур

    (обновлено: )11801
    Из-за гололедицы грузовики не могут преодолеть подъемы, часть фур съехала на обочину, часть осталась на дороге. Наиболее напряженная ситуация в Васильевском районе.
    Непогода в Запорожье
    УНИАН

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Из-за непогоды в понедельник, 15 января, дороги под Запорожьем частично заблокированы грузовиками.

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    Как передает ТСН, из-за гололедицы грузовики не могут преодолеть подъемы, часть фур съехала на обочину, часть осталась на дороге.

    Наиболее напряженная ситуация в Васильевском районе, где на трассе Харьков-Симферополь водители не могут преодолеть крутые подъемы. Один грузовик на скользкой дороге вылетел в кювет, сейчас его хозяева ждут помощи спасателей.

    Также сообщается, что много фур находятся на обочине, некоторые остаются просто на дороге, блокируя движение транспорта, другие пытаются переждать снегопад вблизи стационарных постов патрульной полиции.

    Сейчас на трассах работает снегоуборочная техника.

    Напомним, из-за внезапных морозов Азовское море в Бердянске покрылось льдом и сосульками.

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