Погода на Рождество в Украине: зимы не будет

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Погода в Украине на Рождество в воскресенье, 7 января, будет теплой, солнечной и без осадков в большинстве областей Украины. Однако в ряде регионов таки ожидаются осадки в виде дождя.

Согласно прогнозам синоптика об осадках, то в основном небольшие дожди ожидаются в Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Температуре воздуха в среднем днем ​​она составит +4 +10 градусов а на юге – +7 +12 градусов.

"7 января в Киеве небольшой дождь, вечером возможно с мокрым снегом, +5 +6 градусов. Берем "плюсы" из такой погоды: колядовать будет легко и громко, горло не заболит на морозе", – говорится в сообщении Диденко.

Напомним, несмотря на многочисленные штормовые предупреждения, в Одессе установилась теплая, неянварская погода.