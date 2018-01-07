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    Общество

    Погода на Рождество в Украине: зимы не будет

    Тема:

    Ухудшение погоды в Украине (58)

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    Согласно прогнозам синоптика об осадках, то в основном небольшие дожди ожидаются в Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
    Рождественское шествие в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Погода в Украине на Рождество в воскресенье, 7 января, будет теплой, солнечной и без осадков в большинстве областей Украины. Однако в ряде регионов таки ожидаются осадки в виде дождя.

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    Горячий прогноз погоды от аргентинской телеведущей на спортивном канале

    Согласно прогнозам синоптика об осадках, то в основном небольшие дожди ожидаются в Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

    Температуре воздуха в среднем днем ​​она составит +4 +10 градусов а на юге – +7 +12 градусов.

    "7 января в Киеве небольшой дождь, вечером возможно с мокрым снегом, +5 +6 градусов. Берем "плюсы" из такой погоды: колядовать будет легко и громко, горло не заболит на морозе", – говорится в сообщении Диденко.

    Напомним, несмотря на многочисленные штормовые предупреждения, в Одессе установилась  теплая, неянварская погода.

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