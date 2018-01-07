Одесситы в своей манере отреагировали на ухудшение погоды

КИЕВ, 7 янв – РИА Новости Украина. Несмотря на многочисленные штормовые предупреждения, в Одессе установилась теплая, неянварская погода.

Читайте также: Рождество-2018 в Украине: как отпраздновать, куда сходить, что приготовить

"Одесситы не унывают и просто расхаживают по любимому городу в шлепках на босую ногу. Некоторым, как видно на фото, даже наличие шубы не намекает на более "зимнюю" обувь", — сообщает сайт 048.

048.ua Зимняя обувь по-одесски или шлепки на босую ногу

Ранее сообщалось, что в отдельных регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. В пятницу утром в южных, центральных и северных областях местами туман, видимость 200-500 м. Кроме того, днем в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.