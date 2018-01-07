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    Общество

    Одесситы в своей манере отреагировали на ухудшение погоды

    Тема:

    Ухудшение погоды в Украине (57)

    (обновлено: )68
    По сообщению СМИ, одесситы не унывают и просто расхаживают по любимому городу в шлепках на босую ногу, "некоторым даже наличие шубы не намекает на более "зимнюю" обувь".
    Зимняя обувь по-одесски или шлепки на босую ногу
    048.ua

    КИЕВ, 7 янв – РИА Новости Украина. Несмотря на многочисленные штормовые предупреждения, в Одессе установилась  теплая, неянварская погода.

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    "Одесситы не унывают и просто расхаживают по любимому городу в шлепках на босую ногу. Некоторым, как видно на фото, даже наличие шубы не намекает на более "зимнюю" обувь", — сообщает сайт 048.

    048.ua
    Зимняя обувь по-одесски или шлепки на босую ногу

    Ранее сообщалось, что в отдельных регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. В пятницу утром в южных, центральных и северных областях местами туман, видимость 200-500 м. Кроме того, днем в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.

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