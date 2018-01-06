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    Киев

    Синоптики сообщили о неблагоприятных погодных условиях в Киеве

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    По данным синоптиков, 7 и 8 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Однако ночью 7 января ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Утром в субботу в столице - сильный туман.
    Густой туман в Киеве. Архивное фото
    Фото из соцсетей

    КИЕВ, 6 янв — РАИ Новости Украина. В субботу, 6 января, в Киеве ожидается туман, видимость составит 200-500 м, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

    Тающий снег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным синоптиков, 7 и 8 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Однако ночью 7 января ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, местами туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7 января – 2-4°, днем около 5° тепла, а ночью 8 января – 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

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    В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

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    Напомним, ранее синоптики сделали прогноз погоды на рождественские праздники в Украине. 

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