Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды в Украине

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 5 января, в отдельных регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает Укргидрометцентр.

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Так, 5 декабря утром в южных, центральных и северных областях местами туман, видимость 200-500 м. Кроме того, днем в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на 5 января

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что на рождественские праздники 6-8 января 2018 года ожидалась плюсовая температура и сухая погода почти во всей Украине.