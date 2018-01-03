Синоптики сообщили, какую погоду ждут на Рождество

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. На рождественские праздники 6-8 января 2018 года плюсовую температуру и сухую погоду почти во всей Украине, сообщает Укргидрометцентр.

Ранее сообщалось, что 3 января сохранится теплая погода, местами пройдут дожди. Во всех областях будет облачно.

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После нескольких дней дождей 5 января на большей части территории Украины, кроме западных и северо-восточных областей, установится сухая погода с прояснениями.

На Сочельник 6 января будет сухо по всей Украине, кроме Черниговской и Сумской областей. Температура воздуха в Киеве днем будет до +5, на западе — местами до +9, на севере — до +4, на востоке также до +4, на юге — до +11, в центре — до +5.

Укргидрометцентр Проноз погоды на 6 января от Укргидрометцентра

На Рождество 7 января дожди пройдут только на востоке страны, на остальной территории будет сухо. При этом сохранится плюсовая температура: в Киеве до +7, на западе, севере и в центре тоже до +7, на востоке до +6, на юге — до +8.

Укргидрометцентр Проноз погоды на 7 января от Укргидрометцентра

В понедельник, 8 января, который также будет выходным, синоптики обещают сухую погоду по всей стране, однако с небольшим снижением температуры. Так, в Киеве температура воздуха снизится до —1, на западе до —2, на севере до —3. На востоке и юге удержится плюсовая температура — до +5.