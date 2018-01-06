Рождество-2018 в Украине: как отпраздновать, куда сходить, что приготовить

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Приближается Рождество – один из самых светлых и торжественных праздников в году. Весь христианский мир 7 января отмечает с особым трепетом.

Как говорят церковники, Рождество Христово – время духовного очищения, согласия и любви. Мы наводим порядок не только в своем доме, но и в своих душах – прощаем врагов.

Рождество знаменует рождение Иисуса Христа, который по верованиям христиан, послан Богом в мир для спасения человечества. Именно этот день разделил историю на "до" и "после" – с рождения Христа началось современное летоисчисление под названием "наша эра".

Рождество Христово имеет давнюю историю с уникальными обычаями, символами и обрядами – люди украшают елки, готовят праздничные блюда, колядуют, ходят в церковь, навещают родственников.

В Украине начинают отмечать Рождество еще накануне, 6 января. Канун Рождества именуется Сочельником, а в Украине называется Свят-вечір или Коляда. Согласно церковному уставу, в этот день следует соблюдать строгий пост до первой звезды, которая по преданию возвестила волхвам о рождении Христа.

В Украине в рождественскую ночь дети выходят на улицы с пением песен-колядок.

В старые времена, в полночь, все обменивались подарками, поздравляли друг друга и загадывали желания. Среди девушек были популярны Рождественские гадания. Считалось, что на Рождество небо раскрывается Земле и силы небесные исполняют все задуманное.

Обычаи на Рождество в Украине

Что касается самого Рождества, то украинские традиции тесно связаны с традициями Нового года: символом этого праздника тоже является елка, украшенная Вифлеемской звездой на верхушке. На ветки дерева вешают для детей различные сладости, а под саму елку кладут подарки.

В некоторых регионах Украины есть традиция украшать стол Дидухом.

Дидух – это аутентичный украинский символ Рождества. Это символ урожая, благополучия, богатства, бессмертия предков, оберега рода. Дидух заносили в дом с появлением на небе первой звезды 6 января и ставили в углу.

А вот на западной Украине (например, во Львовской области) вместо дидухов делали "пауков". Это память о паутинах, по легенде спасших Христову семью от воинов Ирода. Делают "пауков" из соломы, из тонких деревянных прутьев или из проволоки, а в местах соединения цепляли цветы, свечи или стеклянные елочные украшения.

Кое-где до сих пор, как и в старину, к Рождеству покрывают пол в домах свежим сеном, а стол — соломой, на которую затем стелют скатерть и ставят угощение.

Утром 7 января всей семьей шли в церковь на праздничную молитву, которая посвящалась воспоминаниям о рождении Христа. Возвращаясь из церкви, люди здоровались: "Христос родился! — Славьте его!" или "Со Святым Рождеством, будьте здоровы!"

После окончания церковной службы семья снова собиралась на праздничный обед, который уже не являлся постным. В центре стола ставилась кутя. Вечером начинали ходить христославы (колядники) с "Вифлеемской звездой".

Стоит отметить, что в разных регионах Украины колядуют в разное время: где-то колядуют уже на Свят-вечір, где-то – в первый день Рождества, а где-то – утром второго дня праздников.

Читайте также: Рождество-2018: план мероприятий по Украине

Еще одной народной традицией является мириться в этот день, прощать друг другу обиды, чтобы в полной мере ощутить радость жизни.

Что готовили

На Свят-вечір готовили традиционно 12 постных рождественских блюд, которые символизировали 12 апостолов.

Кутья и узвар – это основная обрядовая пища. Кутью готовили из пшеничных или ячменных зерен (на юге Украины – из риса). Это сакральная часть Святого ужина. Мак – символ мученичества, невинно пролитой крови. Мед – символ чистоты, Божьего слова.

Капустняк – символ простоты и одновременно прочности.

Постный борщ с карасями и грибами — символ торжества добра.

Рождественский борщ заквашивался предварительно приготовленным квасом из свеклы, потому имел темно-красный цвет. Он символизировал кровь вифлеемских детей, уничтоженных по приказу Ирода.

Голубцы (постный вариант с овощами и крупами, часто с рисом, реже с пшеном или гречкой).

Рыба – в раннем христианстве была принята как символ Христа многими Отцами Церкви. Греческая аббревиатура ИХТИОС — имя Иисуса читается как "рыба". Три переплетенных рыбы или три рыбы с одной головой символизируют Троицу.

Вареники (со сливами, грушами, капустой или картофелем).

Блины или пампушки к борщу.

Каша пшенная или гречневая символизировала продолжение рода.

Пирожки (коржи) с капустой, сливами, грушами – символ здоровья и счастья.

Кроме того, как вариант на стол подавали вареную фасоль или бобы, отварные грибы с маслом. Все блюда, которые подавали на Свят-вечір, имели одну магическую функцию — обеспечить благополучие на целый год.

По традиции ужин начинали с кутьи, потом подавались первые блюда и горох с блинами, а уж потом голубцы и все остальные описанные выше блюда. Ужин длился 2-3, а то и 4 часа, а после него начинали колядовать. Колядников одаривали конфетами и выпечкой, а также семечками и орехами, и приглашали за стол.

В первый день Рождества, уже 7 числа, накрывали ранний обед, тогда уж разговлялись, употребляя мясо. До Рождества забивали кабана и готовили многочисленные мясные блюда: домашнюю колбасу, кровянку, холодец, жаркое с кашей, буженину, кутью с салом и другие. Кроме того, на обед было принято подавать хоть одно молочное блюдо, например, вареную в молоке лапшу.

Праздничная программа

На Рождество в Украине запланирована широкая праздничная программа.

В воскресенье, 7 января, на Софийской площади в Киеве состоится празднование Рождества Христова. В рамках праздника киевлян и гостей столицы ожидают Шествие звездочетов и Рождественский концерт.

Для детей и взрослых городские власти подготовили ряд развлечений. К 15 января на площади Леси Украинки откроется культурно-художественный проект "Городок Санты".

Также предусмотрена праздничная ярмарка, развлечения и зимние активности.

4 января в 18:00 состоится спектакль для детей "Снежная королева" театра Владимира Завальнюка "Преображение" в доме культуры "Конча-Заспа" (ул. Матыкина, 10).

В Печерском районе 15 января — фестиваль народного творчества "Коляда, Коляда, колядниця" (ул. И. Кудри, 38-Б).

Смотрите также: Загорелась рождественская ярмарка в центре Львова

В Подольском районе 5 января стартует выставка рождественских венков "Волшебство своими руками" (ул. Кирилловская, 115/3).

9 января в 11:00 — развлекательная программа "Праздничная фантазия. Рождественские узоры" (ул. Кирилловская, 115/3) и фольклорные посиделки "Колядуют звезды на Рождество Христово" (ул. Светлицкого, 24-А).

К 9 января на Контрактовой площади будет продолжаться "Сказочная зима на Подоле" — праздничный тематический ярмарка, парк сказочных скульптур и аттракционов, а до 18 февраля — новогодне-рождественская ярмарка и ледовый каток.

В Шевченковском районе до 10 января будут транслировать 3D-шоу "Щелкунчик в Ледяном королевстве" на главном фасаде Национальной оперы Украины (ул. Владимирская, 50).

Также киевлян и гостей города приглашают в январе посетить парк им. Т. Шевченко, украшенный современной световой иллюминацией и инсталляциями.

Правоохранители на чеку

Тем временем, правоохранители в рождественские дни – на чеку.

В МВД опасаются терактов на Рождество, поэтому накануне праздника взрывотехники проверят все церкви и места массового собрания граждан на предмет взрывчатки.

"На рождественские праздники правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях. Взрывотехники проверят все места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличие средств пожаротушения", — сообщил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Он напомнил, что на новогодние праздники за порядком следили 10,5 тысячи правоохранителей.

По материалам из открытых источников интернет