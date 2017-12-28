Загорелась рождественская ярмарка в центре Львова

В центре Львова на проспекте Свободы произошел пожар на территории рождественской ярмарки, сообщается управление ГСЧС Украины во Львовской области.
До прибытия спасателей работники муниципальной дружины пытались ликвидировать горение с помощью огнетушителей. Огонь уничтожил в ларьке продукты питания и оборудование.
К ликвидации пожара привлекались четыре спасателя и спецавтомобиль.
Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.
В результате происшествия никто не пострадал.
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