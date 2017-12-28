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    Загорелась рождественская ярмарка в центре Львова

    (обновлено: )3701
    Спасатели сообщают, что возгорание в торговом ларьке на проспекте Свободы сразу пытались потушить работники муниципальной пожарной дружины.
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    В центре Львова на проспекте Свободы произошел пожар на территории рождественской ярмарки, сообщается управление ГСЧС Украины во Львовской области.

    До прибытия спасателей работники муниципальной дружины пытались ликвидировать горение с помощью огнетушителей. Огонь уничтожил в ларьке продукты питания и оборудование.

    К ликвидации пожара привлекались четыре спасателя и спецавтомобиль.

    Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.

    В результате происшествия никто не пострадал.

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