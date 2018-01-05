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    Общество

    Рождество под охраной. На улицы выйдут 18 000 полицейских и нацгвардейцев

    (обновлено: )54
    В рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6 тысяч полицейских и нацгвардейцев. В целом за порядком будут следить более 18 тысяч правоохранителей.
    Новый год под охраной полиции и нацгвардейцев в ночь на 1 января 2018 в Киеве
    facebook.com/victoria.navrotskaya

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Более 18 тысяч правоохранителей будут следить за порядком на Рождество, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

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    По его словам, среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.

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    В рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

    Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

    Ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

    Напомним, по данным МВД, наименьшее количество преступлений за последние пять лет зарегистрировано в Украине за время нынешних новогодних праздников.

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