Рождество под охраной. На улицы выйдут 18 000 полицейских и нацгвардейцев

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Более 18 тысяч правоохранителей будут следить за порядком на Рождество, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

По его словам, среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.

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В рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, по данным МВД, наименьшее количество преступлений за последние пять лет зарегистрировано в Украине за время нынешних новогодних праздников.