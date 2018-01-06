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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на Рождество

    (обновлено: )128
    По информации Украинского гидрометцентра, в большинстве западных, днем и в северных областях небольшой дождь, температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 3-8 ° тепла.
    Елка в парке Шевченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В субботу, 6 января, в Украине облачно с прояснениями.

    В большинстве западных, днем и в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

    Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах порывы 15-20 м / с.

    Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 3-8 ° тепла, на юге страны и Прикарпатье местами 9-12 ° тепла.

    В Киеве ночью и утром без осадков, туман; днем небольшой дождь. Температура ночью 1..3 °, днем около 5 ° тепла.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 6 января
    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 7 января

    Напомним, православные христиане 6 января отмечают рождественский сочельник — канун Рождества Христова. Сочельник завершает многодневный рождественский пост и считается его самым строгим днем. Обычай совершать в храмах "навечерие Рождества Христова" известен с древности — уже в IV веке есть отдельные установления о том, как его праздновать.

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