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    Общество

    Стало известно, во сколько обойдется рождественская кутья украинцам

    (обновлено: )66
    Подсчитана стоимость основных ингредиентов, которые входят в традиционное рождественское блюдо. Самой дешевой будет пшеничная крупа, самыми дорогими - мед и сухофрукты.
    Празднование Рождества в белорусской деревне Погост
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В канун Рождества подсчитана стоимость основных ингредиентов, которые входят в традиционную кутью: пшеничных зерен, мака, грецких орехов и меда.

    Инфографика. Оливье как подарок
    РИА Новости Украина
    Оливье как подарок. Во сколько обойдется новогодний стол

    Українські Новини со ссылкой на цены гипермаркетов сообщают, что пшеничную крупу продают по средней цене 8-11 грн/800 г. Лучшие сорта стоят от 15 до 20 грн/400 г.

    Пищевой мак предлагают по цене от 22 грн/150 г. Средняя цена колеблется в пределах 22-35 грн/150 г.

    Минимальная цена грецкого ореха от 26 грн/100 г, средняя цена — в пределах 48-50 грн/180 г.

    Мед (липовый) можно приобрести по цене от 41 грн/270 г.

    Многие рецепты кутьи включают в себя сухофрукты. Чернослив продается по средней цене 45-60 грн/200 г. Предложения с наивысшей ценой достигают стоимости 82 грн/200 г.

    Ранее сообщалось, что в среднем по Украине стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек за год выросла практически на треть и составляет 1350 грн.

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