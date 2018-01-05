Стало известно, во сколько обойдется рождественская кутья украинцам

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В канун Рождества подсчитана стоимость основных ингредиентов, которые входят в традиционную кутью: пшеничных зерен, мака, грецких орехов и меда.

Українські Новини со ссылкой на цены гипермаркетов сообщают, что пшеничную крупу продают по средней цене 8-11 грн/800 г. Лучшие сорта стоят от 15 до 20 грн/400 г.

Пищевой мак предлагают по цене от 22 грн/150 г. Средняя цена колеблется в пределах 22-35 грн/150 г.

Минимальная цена грецкого ореха от 26 грн/100 г, средняя цена — в пределах 48-50 грн/180 г.

Мед (липовый) можно приобрести по цене от 41 грн/270 г.

Многие рецепты кутьи включают в себя сухофрукты. Чернослив продается по средней цене 45-60 грн/200 г. Предложения с наивысшей ценой достигают стоимости 82 грн/200 г.

Ранее сообщалось, что в среднем по Украине стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек за год выросла практически на треть и составляет 1350 грн.