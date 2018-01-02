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    Экономика

    В Украине резко подорожало дизельное топливо

    (обновлено: )62930
    Сообщается, что литр дизельного топлива стоит в среднем в 26,54 грн, при чем цены на АЗС отличаются от 24,59 грн до 28,49 грн.
    Автозаправка
    REUTERS Maxim Shemetov

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Украине в течение последних трех выходных подорожало дизельное топливо и подешевел автогаз.

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     А вот цены на бензин остались стабильно высокими.

    Литр бензина категории А-95 в среднем по Украине на 2 января стоит 28,90 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 26,79 грн до 31,49 грн. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,7 грн.

    Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 26,54 грн. Цены на АЗС отличаются от 24,59 грн до 28,49 грн, сообщает ТСН.

    Газ для автомобилей стоит в среднем 12,67 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС — 11,95 грн, максимальная — 13,49 грн.

    Напомним, с 22 по 26 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили стремительный рост, А-95+ на большинстве заправок преодолел отметку в 31 грн/литр.

    Подорожание топлива продолжается с 7 сентября. С тех пор средняя цена на бензин А-92 выросла на 3,57 грн/л, А-95 – на 3,58 грн/л, А95+ – на 3,57 грн/л, а ДТ прибавило 5 грн/л.

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