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    Оливье как подарок. Во сколько обойдется новогодний стол

    (обновлено: )32
    Эксперты рассчитали стоимость новогоднего стола украинцев в конце 2017 года. Оказалось, что привычное праздничное меню подорожало на треть.
    Инфографика. Оливье как подарок
    РИА Новости Украина

    Научный центр "Институт аграрной экономики" подсчитал, что новогоднее меню украинцев обойдется существенно дороже в сравнении с прошлым годом.

    В среднем по Украине стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек выросла практически на треть (31,2%) по сравнению с 2017 годом и составляет 1350 грн.

    В центре исследования оказался расчет стоимости традиционного новогоднего блюда — салата оливье. Три килограмма салата обойдется украинцам в 130,81 грн, что дороже, чем в прошлом году на 26,5%.

    Самые дешевые компоненты (морковь, буряк, лук, картошка, зеленые огурцы) потянут на 19,44 грн. За 6 яиц украинец заплатит 14,87 грн, полкило консервированного горошка — 17 грн, 200 грн майонеза — 9,50 грн.

    В то же время, согласно расчётам, самым дорогим ингредиентом будет колбаса — ее стоимость в расчете на расход в трёхкилограммовый салат оценили в 43 грн за полкило.

    Инфографика. Долгожданный отдых. Куда едут украинцы на Новый год

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