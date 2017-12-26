Оливье как подарок. Во сколько обойдется новогодний стол

Научный центр "Институт аграрной экономики" подсчитал, что новогоднее меню украинцев обойдется существенно дороже в сравнении с прошлым годом.

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола для семьи из 4 человек выросла практически на треть (31,2%) по сравнению с 2017 годом и составляет 1350 грн.

В центре исследования оказался расчет стоимости традиционного новогоднего блюда — салата оливье. Три килограмма салата обойдется украинцам в 130,81 грн, что дороже, чем в прошлом году на 26,5%.

Самые дешевые компоненты (морковь, буряк, лук, картошка, зеленые огурцы) потянут на 19,44 грн. За 6 яиц украинец заплатит 14,87 грн, полкило консервированного горошка — 17 грн, 200 грн майонеза — 9,50 грн.

В то же время, согласно расчётам, самым дорогим ингредиентом будет колбаса — ее стоимость в расчете на расход в трёхкилограммовый салат оценили в 43 грн за полкило.

Инфографика. Долгожданный отдых. Куда едут украинцы на Новый год