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    Фотоленты

    Новогодний беспредел, животные против елок

    (обновлено: )35040
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

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    Ваш домашний любимец может быть самым милым в мире, но в период новогодних праздников в него вселяется дикое животное, которому может испортить сказочную атмосферу в доме.

    Смотрите также: Праздник приближается! Новогодние елки в городах Украины

    Если вы уже успели украсить елку, развесить гирлянды и включить лучший новогодний плейлист, то будьте готовы, что ваш кот или пес уже готов испортить праздник. Конечно, они делают это всегда смешно, но именно рождественский период заставляет задуматься о том, не лучше ли прикрепить елку к потолку, а подарки передавать из рук в руки.

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