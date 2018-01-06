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    Православные христиане отмечают рождественский сочельник

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    Накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день, после литургии/ Богослужение в храме в сочельник особенно длительное и уже полностью посвящено наступающему празднику.
    Распятие и свечи в православной церкви
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Православные христиане отмечают рождественский сочельник — канун Рождества Христова.

    Празднование католического Рождества
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
    Католическое Рождество. Справка

    Сочельник завершает многодневный рождественский пост и считается его самым строгим днем. Обычай совершать в храмах "навечерие Рождества Христова" известен с древности — уже в IV веке есть отдельные установления о том, как его праздновать.

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    Название "сочельник" (видоизмененное "сочевник") происходит от слова "сочиво". "Сочиво", или "коливо" — постное блюдо, представляющее собой пшеничный или рисовый узвар с медом, фруктами и орехами. Накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день, после литургии. Хотя полное воздержание от еды в сочельник относится, скорее, к монастырской традиции.

    Богослужение в храме в этот день особенно длительное и уже полностью посвящено наступающему празднику. В завершение литургии из алтаря торжественно выносится рождественская свеча — символ вифлеемской звезды, возвестившей миру о рождении Спасителя, — и все священнослужители в храме вместе поют перед ней тропарь Рождества Христова.

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    Ранее сообщалось, что следить за порядком на Рождество в Украине будут более 18 тысяч правоохранителей. 

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