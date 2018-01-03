О праздновании Нового Года и варварстве

РИА Новости Украина

Тысячи жителей и гостей столицы встретили Новый год на Софийской площади в Киеве. Коммунальные службы работали в усиленном режиме в ночь на 1 января. Позднее появились фото мусора после новогодней ночи в центре Киева.

Политический эксперт Юрий Романенко сообщил, что идиллические фото народного празднования Нового года на Софиевской площади, что вывесила УП, мало имели общего с реальностью.

"На самом деле это была толкучка, где подвыпившее население неистово давило друг дружку, двигаясь в хаотичном порядке, среди шалманов на Софийке", – отметил Романенко на своей странице в Facebook.

Эксперт признается, что он не выходил на Новый год в центр Киева лет 11 – “и скажу, что с того времени все сместилось в худшую сторону”.

"Сложно вообще понять, какая логика заставила городские власти развернуть празднование не в районе Крещатика, где полно места, а в районе Софийки и Михайловской. В итоге давка. Особую пикантность создавали разливайки, где упившийся стафф толкал жратву и бухло. Мне интересно, что заставляло предпринимателей ставить продавцами страшных, в возрасте женщин с золотыми зубами и мутным взглядом. Они черпали из грязной посуды шашлыки и огурцы с капустой. Периодически глотая бухло, которое тут же и продавали. Стоявший рядом "підприємець" что-то восторженно кричал в телефон о выторге. Все это вполне вписывалось в идеологический концепт новогодних гуляний в центре Киева", – написал Романенко.

Над Софиевской площадью, добавляет он, витали сразу все компоненты: Трипольская цивилизация, Крещение Руси, первая в мире конституция Пилипа Орлика, Петлюра, ракеты Королёва, бухло, китайские фейерверки, духовность.

"В общем, у меня было впечатление, что мы попали в сериал "Викинги" в момент, когда все герои уже порядком пьяны, но массовые изнасилования ещё не начались:) Впрочем, эта картина буйного варварства целиком отражает нашу суть. Мы такие, какие мы есть, на уровне планирования, управления и развлечения. Потому режим турбо-хаоса мы включаем в любом состоянии", – подытожил эксперт.