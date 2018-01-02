Выяснилось, сколько людей пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Украине во время празднования Нового года в результате неосторожного обращения с пиротехникой были травмированы три человека, среди которых двое детей, сообщает пресс-центр Нацполиции.

Так, у 9-летнего мальчика из Каховки и 37-летнего жителя Самбора врачи провели травматическую ампутацию пальцев, у 5-летнего мальчика из Генического района травмирован глаз.

Как установили правоохранители, в новогоднюю ночь парень осуществлял выстрелы из пиротехнического средства типа "римская свеча". Залп петарды произошел в руках школьника, в результате чего он получил ранения. В это время рядом с ним находились его родители, которые и отвезли ребенка в больницу.

Предварительная правовая квалификация события – ст.166 Уголовного кодекса Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство".

В этот же день в травматологическое отделение больницы Херсона жители одного из населенных пунктов Генического района привезли 5-летнего сына. Врачи диагностировали у парня повреждения глаза.

Вечером 31 декабря мальчик вместе с несколькими друзьями играл на улице. Кто-то из детей бросил петарду в стеклянную бутылку, после чего она разорвалась. Осколок попал мальчику в глаз. Сейчас ребенок находится на консультации в больнице г. Одесса. Предварительная правовая квалификация события – ст.128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Также утром 1 января в Самборский отдел полиции Львовской области поступило сообщение о том, что в результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием пострадал мужчина.

Полицейские предварительно установили, что 37-летний житель Самбора, празднуя дома новый год, вышел на балкон, чтобы выстрелить из петарды. Однако она взорвалась у него в руке. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом: "полное травматическое отчленение второго и третьего пальцев левой кисти".

Напомним, при взрыве пиротехники во время уличного карнавала Las Parrandas de Remedios в городе Ремедиос на Кубе пострадали 39 человек.