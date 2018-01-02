Любите Украину, как... собаки любят. Новогодние поздравления политиков

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Предвыборная кампания началась

Украинские политики с новогодними поздравлениями решили не выходить за рамки традиционных жанров, поэтому в большинстве своем ограничились записью обычных видеороликов с обращением к соотечественникам. Без сюрпризов, однако, не обошлось.

Так, глава государства Петр Порошенко традиционно обратился к украинцам за несколько минут до наступления Нового 2018 года. В видеообращении он отметил, что страна после нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходит к восстановлению и развитию, и пожелал украинцам мира, счастья и благополучия. Вместе с тем впервые за годы президентства Порошенко в ролике новогоднего поздравления "засветилась" его политическая конкурентка Юлия Тимошенко, которая в начале видео стоит рядом с Владимиром Путиным.

Кадры с Тимошенко сопровождало упоминание гарантом о судебных разбирательствах "Нафтогаза" с российским "Газпромом". По мнению политэкспертов, такие политические шпильки в адрес оппонентов свидетельствуют о начале избирательной кампании Порошенко на второй президентский срок.

Сама же Тимошенко ограничилась новогодним роликом, озвучив его закадровым голосом, отметив, что "украинцы — люди мира и любви, которые хотят обычного человеческого счастья". А завершается ее поздравление словами "и счастье придет, потому что пришло время". Тимошенко пока также никак не комментировала появление в новогоднем обращении президента, но в "Батькивщине" новогодний ролик Порошенко раскритиковали в резкой форме.

"Шоколадный король и владелец офшорной империи может делать все, что взбредет в голову, но президент, представляющий страну, права на это не имеет", — прокомментировал экс-нардеп от "Батькивщины" Андрей Сенченко, напомнив о "тяжелом похмелье после безудержного самопиара".

Мужество и драйв от Кабмина

Глава Кабмина Владимир Гройсман, поздравляя украинцев, заявил, что сегодня у соотечественников есть шанс изменить Украину.

"В 2018 году мы будем строить масштабно дороги, будем создавать новые предприятия, увеличивать количество рабочих мест в стране, менять систему образования, здравоохранения, будем утверждать свою энергонезависимость, поддерживать украинское войско", - стабильно пообещал Гройсман, добавив, что он и сам будет бороться за успех страны. Премьер пожелал украинцам, чтобы 2018-ый год стал для страны годом успеха.

Министр социальной политики Андрей Рева, который заявлял, что украинцы тратят половину заработка на питание, потому что много едят, призвал сограждан активнее участвовать в социальном становлении государства и преодолевать "равнодушие всех, кто причастен к созданию новой социальной политики Украины". Рева анонсировал также непростой и не менее ответственный 2018-ый год, пожелав украинцам мужества, мудрости, счастья, здоровья и мира.

В схожем ключе поздравление оформил и вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, который назвал 2017-ый год годом "неотвратимости реформ".

Министр иностранных дел Павел Климкин подвел в канун 2018-го итоги уходящего года, назвав его годом "особых незабываемых эмоций". Глава дипломатического ведомства, при котором в минувшем году официальный Киев регулярно попадал в международные скандалы, пожелал украинцам в 2018 году "еще больше позитивного драйва".

А вот и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, как обычно, напомнила о полезности медреформы, заявив, что в 2017-ом году для украинцев была завоевана возможность жить дольше и счастливее.

"Желаю всем в наступающем году крепкого здоровья. Цените его своими действиями, приоритетами и решениями. Занимайтесь делом, которое любите и в ценность которого верите. Берегите здоровье людей вокруг. И ни при каких обстоятельствах не опускайте руки", — пожелала и.о. министра, опубликовав 1 января в своем Facebook список советов, как избавиться от похмелья.

Глава Министерства обороны Степан Полторак в своем поздравлении, как и его коллеги по Кабмину, перечислил все улучшения для армии в 2017-ом году, но пожелал молиться за военных.

"Помните, думайте и молитесь за наших защитников, которым я искренне желаю возвращения в родные города и семей живыми и невредимыми! Искренне поздравляю всех с праздниками и желаю семейного счастья, крепкого здоровья, Божьей поддержки и Победы", - написал Полторак в Facebook.

Любите Украину… как собаки

Мира, счастья и очередных "покращень" желали украинцам и народные избранники. В "Блоке Петра Порошенко", в частности, Ирина Луценко, пожелали соотечественникам новых возможностей для развития и реализации, а Максим Бурбак от "Народного фронта" заявил, что развитие Украины вообще уже никому не остановить, но впереди, конечно же, много испытаний.

Вместе с тем внефракционный народный депутат Виктор Балога пожелал соотечественникам, чтобы 2017-ый год стал последним тяжелым годом, который выпал на долю украинцев, а люди перестали бежать из страны.

"Хочется, чтобы люди перестали бежать за границу, чтобы наконец закончилась эта черная полоса для Украины. Мы должны найти в себе силы с оптимизмом смотреть в будущее", — заявил Балога.

Впрочем, не все политики ограничились официозными поздравлениями, — некоторые просто поделились в соцсетях своими новогодними фотографиями за праздничным столом, как Олег Барна, или же новогодней елки, как Ирина Геращенко. Кто-то решил поделиться рецептами праздничных блюд, как, например, Борислав Береза.

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Наряду с этим, помимо развернутых шаблонных поздравлений, в которых традиционно украинцам желают здоровья, мира, счастья и достатка, обещают искоренить коррупцию, повысить социальный уровень и работать на благо всех рядовых сограждан, многие политики остаются немногословны. Так, например, лаконично поздравил украинцев лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который пожелал "любить Украину, как собаки своих хозяев", дополнив такое поздравление фотографией со своим псом.

По данным материалов открытых источников интернет