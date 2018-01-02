Вместо тысячи слов, скажем просто. Новогодние пожелания в соцсетях

Armend NIMANI / AFP
Тимур Громов, РИА Новости Украина
Какой же Новый год без подарков? И если на дорогие материальные презенты не позволяет замахнуться заметно исхудавший кошелек — грешно скупится на дорогие слова. В канун новогодних праздников украинцы не только подбивали итоги года уходящего, но и щедро делились всевозможными пожеланиям. Самые интересные — в краткой подборке от РИА Новости Украина.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook