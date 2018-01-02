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    Аналитика и комментарии

    Вместо тысячи слов, скажем просто. Новогодние пожелания в соцсетях

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    Итоги-2017, прогнозы-2018 (77)

    (обновлено: )167
    Что пожелаешь в новогоднюю ночь - все сбудется. Этой традиции много лет. И не смотря на ощутимо поскромневший праздничный стол, заветных желаний - всегда в избытке. Так чего же пожелали сами украинцы в новом году?
    С Новым годом 2018
    Armend NIMANI / AFP

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Какой же Новый год без подарков? И если на дорогие материальные презенты не позволяет замахнуться заметно исхудавший кошелек — грешно скупится на дорогие слова. В канун новогодних праздников украинцы не только подбивали итоги года уходящего, но и щедро делились всевозможными пожеланиям. Самые интересные — в краткой подборке от РИА Новости Украина.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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