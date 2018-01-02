Вместо тысячи слов, скажем просто. Новогодние пожелания в соцсетях

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Что пожелаешь в новогоднюю ночь - все сбудется. Этой традиции много лет. И не смотря на ощутимо поскромневший праздничный стол, заветных желаний - всегда в избытке. Так чего же пожелали сами украинцы в новом году?