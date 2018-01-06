Рождество-2018: план мероприятий по Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Рождество Христово – один из двенадцати важнейших церковных праздников. Традиционно православные отмечают Рождество 7 января, для многих это – тихий семейный праздник. Но в очередные удлиненные выходные для украинцев подготовили немало интересных мероприятий.

Одесса

7 января на Рождество в Одессе на площади Думской пройдет рождественский фестиваль, где презентуют огромный шоколадный пряничный торт. Начало в 14:00. Также 7 января на Дерибасовской состоится фольклорный фестиваль.

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Львов

2 января на площади Рынок начался ежегодный Конкурс ледовых скульптур под лозунгом "Силуэты рождественского города". Скульптуры пробудут под стенами львовской Ратуши до 15 января.

6 января в 12:00 на площади Яворского состоится установление рождественского дидуха, которое будет сопровождаться колядами и пением.

7-8 января на площади перед львовской оперой Международный рождественский фестиваль (12:00-20:00).

8 января с 12:00 до 14:00 по улицам Львова пройдет праздничное шествие звездочетов. Начнут колядовать на площади Рынок, а закончат на рождественской ярмарке на проспекте Свободы.

Открыты рождественские ярмарки на проспекте Свободы и площади Рынок – первая работает до 20 января, вторая – до 15-го. Ярмарка возле оперного открыта в рабочие дни с 11:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 23:00.

Ужгород

В Ужгороде – столице Закарпатья – масштабно празднуют католическое Рождество, 25 декабря. Но в течение всех рождественских праздников до 15 января на набережной Независимости будет работать новогодне-рождественская ярмарка.

А 9 января на Театральной площади состоится вертепный праздник "Христос родился! Всем сообщаем!".

Черновцы

7 января в 14:00 на площади Соборной состоится концерт "На счастье, на здоровье – колядует мир".

8 января там же в течение всего дня с праздничной программой "Идет Рождество с колядой" выступят коллективы религиозных общин Черновцов.

8 января в 15:00 на площади Центральной планируется концертная программа "Пришла коляда, открывайте ворота".

15 января жителей и гостей Черновцов приглашают на площадь Филармонии, там состоится фестиваль маланок "Маланка-FEST". В этот день Черновцы превратятся в своеобразный карнавал. Здесь будет представлена украинская, бессарабская, гуцульская, молдавская, румынская маланка, традиции которых сохранены на Буковине.

Конотоп

В Конотопе, Сумская область, пройдет праздничное рождественское богослужение в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. 6 января, в Сочельник, певица Руслана презентует там проект "Святое Рождество. Молитва Света". В акустике храма Руслана с мужской хоровой капеллой им. Л. Ревуцкого исполнит духовные произведения канонической рождественской литургии. Сообщается, что Руслана подготовила авторские версии молитв: "Отче наш", "Богородице дево, радуйся", "Святый Боже", "Свет тихий".

Киев

На Софиевской площади продолжается праздничная ярмарка.

6 января, в Сочельник, киевляне будут колядовать на Софиевской площади. "Вечер перед Рождеством" продлится с 18:00 до 22:00.

7 января с 12:00 до 15:00 на Софиевской площади состоится рождественское шествие звездочетов и рождественский концерт.

С декабря по 9 января на Контрактовой площади (сквер у памятника Петру Сагайдачному) будет работать парк сказочных скульптур и аттракционов "Сказки старого Подола". Также здесь открыта рождественская ярмарка.

На "Певческом поле" проходит фестиваль "Ледниковый период", он продлится до 30 января. До 14 января будет работать парк развлечений "Зимняя Страна на ВДНХ".

Расписание богослужений в Киево-Печерской Лавре

6 января:

6:00 — Крестовоздвиженский храм: Полунощница, часы, 1-я Литургия

8:20 — Трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских: 2-я Литургия

После каждой Литургии совершается великая вечерня

Всенощное бдение:

17:00 — Трапезный храм

23:00 — Трапезный храм

00:00 — Храм иконы Божией Матери "Живоносный Источник".

По материалам из открытых источников интернет