Соцсети: реформы по полной - рождество в православный пост…

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Теперь в Украине не только два Новых года, но и два Рождества. Не так давно вступил в силу закон о праздничном выходном дне 25 декабря в связи с Рождеством Христовым по григорианскому календарю. Много споров было в последнее время по этому поводу. Президент Украины Петр Порошенко, к примеру, заявил, что теперь будет праздновать Рождество дважды (25 декабря и 7 января).
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В соцсетях рождественская тема тоже вызвала немалый интерес: "Я БЫ НАЗВАЛА ЭТО РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ В ВОПРОСЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ УКРАИНЫ!"; "Праздновать вовсю католическое рождество в православный пост под стенами святой Софии в Киеве — такого не сделал бы даже атеист". "По замыслу в этот день католики должны были палками загонять православных в костёлы, а те отчаянно сопротивляться. А они вместо этого поздравляют друг друга и вместе садятся за стол…", — пишут в сетях.