Соцсети: реформы по полной - рождество в православный пост…

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Теперь в Украине не только два Новых года, но и два Рождества. Не так давно вступил в силу закон о праздничном выходном дне 25 декабря в связи с Рождеством Христовым по григорианскому календарю. Много споров было в последнее время по этому поводу. Президент Украины Петр Порошенко, к примеру, заявил, что теперь будет праздновать Рождество дважды (25 декабря и 7 января).

Читайте также: Праздник по-западному. Как в Украине отметили католическое Рождество

В соцсетях рождественская тема тоже вызвала немалый интерес: "Я БЫ НАЗВАЛА ЭТО РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ В ВОПРОСЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ УКРАИНЫ!"; "Праздновать вовсю католическое рождество в православный пост под стенами святой Софии в Киеве — такого не сделал бы даже атеист". "По замыслу в этот день католики должны были палками загонять православных в костёлы, а те отчаянно сопротивляться. А они вместо этого поздравляют друг друга и вместе садятся за стол…", — пишут в сетях.

Facebook Сергея Коннова Комментарий Сергея Коннова

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука

Facebook Elena Tverdokhleb Комментарий Елены Твердохлеб

Facebook Віктор Безносюк Комментарий Виктора Безсонюка

Facebook Романа Шрайка Комментарий Романа Шрайка

Facebook Vo Andrew Комментарий пользователя Vo Andrew

Faceboook Ксении Гаделии Комментарий Ксении Гаделии

Facebook Вячеслава Азарова Комментарий Вячеслава Азарова

Facebook Хоменко Александра Комментарий Хоменко Александра