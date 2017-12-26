Праздник по-западному. Как в Украине отметили католическое Рождество

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В понедельник, 25 декабря, в Украине впервые официально отметили католическое Рождество. Теперь в стране этот день считается выходным. Несмотря на дождливую погоду, по Украине прошли рождественские гуляния: вертепы, концерты и ярмарки.

Вместе с тем, официальному Рождеству 25 декабря украинцы пока относятся по-разному. Кто-то радуется, передавая поздравления и послания мира христианам вокруг. Другие же, посетители елки, иногда не понимают, почему со сцены раздаются молитвы, когда это не 7 января.

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Напомним, с инициативой относительно установления выходного дня на Рождество 25 декабря в парламенте выступил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Президент Петр Порошенко согласился отмечать католическое Рождество наравне с православным, подписав закон о введении выходного дня 25 декабря. Чтобы дополнительный выходной не отразился на бюджете страны, народные избранники решили отменить выходной 2 мая.

По подсчетам чиновников, католиков, которые празднуют Рождество по латинскому обряду, в Украине около 800 тысяч. Остальные греко-католики и православные отмечают Рождество 7 января.

Поздравление Порошенко

Поздравил украинцев с католическим Рождеством президент Петр Порошенко и отметил, что введенный праздник никак не посягает на традиционное празднование 7 января. В поздравлении к украинцам президент заявил, что намерен праздновать Рождество дважды.

"Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжеству. Через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, – "одно тело, один дух, один Господь, одна вера и одно крещение". Украина – уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам. Мы – это православные, греко-католики, римо-католики. Мы – целое разнообразие протестантских церквей. Мы – мусульмане и иудеи. Мы все вместе – украинцы", — сказал глава государства.

Как отметили в Украине

Киев

В столице на Софийской площади, возле главной елки страны, прошел Святой вечер под названием "Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе". Также под собором разместился вертеп с живыми овцами, ярмарка с горячей пищей, сладостями и напитками.

"Теперь мы празднуем вместе со всем цивилизованным миром, вместе с Европой, потому что Украина – это Европа", — начал свою речь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Евангельско-протестантскую награду с указанием 5 принципов Реформации вручили министру культуры Украины Евгению Нищуку за содействие этому изменению.

Кроме политиков, с приветствием к гостям обратился и протоиерей Украинской Греко-Католической Церкви Олекса Петрив. Со сцены звучали рождественские песни.

Львов

Популярный украинский музыкальный коллектив ONUKA во главе с лидером группы Натой Жижченко поздравил украинцев с Рождеством и сыграл "Щедрика" в аэропорту Львова.

"Начинаются праздники. Разные. Странные. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является "Щедрик" Николая Леонтовича. И хоть его слышно из каждого угла, он всегда меня радует", – отметила лидер группы.

Однако не обошлось и без эксцессов. Из вертепа перед львовской Ратушей мужчина похитил фигурку младенца. Инцидент произошел в ночь на 26 декабря, аккурат в сочельник католического рождества.

Действия мужчины засняла камера видеонаблюдения: он нес в руках колыбель с Иисусом до площади Рынок, а потом зашел в подъезд одного из домов.

Во время осмотра подъезда, в котором исчез мужчина с фигурой Иисуса, нашли рождественскую декорацию и в конце-концов вернули ее на прежнее место. Однако выяснить, зачем мужчина взял ясли из вертепа, так и не удалось.

Запорожье

В Запорожье 270 авто выстроились в огромную "елку единства".

Автомобилистам удалось установить рекорд Украины. И неожиданно для самих себя они перебили рекорд России.

Всенародные гуляния по случаю католического Рождества оказались более массовыми – на площади Фестивальной звучали чтения Евангелия и колядки, однако отдыхающие запорожцы, казалось, больше радовались всеукраинскому выходному дню, чем религиозной основе праздника.

А вот митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской Православной Церкви Лука назвал решение о праздновании Рождества 25 декабря политическим проектом и напомнил, что среди граждан Украины мусульман больше, чем протестантов и католиков.

Днепр

Отметил со всей Украиной католическое Рождество и Днепр. По этому случаю на центральной площади города собрались более тысячи человек, пишут местные СМИ.

На площади работали МАФы с едой и напитками, на сцене выступали аниматоры и хор. А вечером жителей и гостей города поздравил мэр Борис Филатов: "Дорогие братия и сестры, я рад видеть ваши улыбки и открытые сердца. Мне всегда было интересно, как отмечают католическое Рождество. Мы — то знаем разницу между Юлианским и Григорианским календарями. Сегодня здесь собрались разные конфессии и городской голова должен быть близким каждому жителю. Наш город для всех".

Перед тем как уйти, Борис Филатов сделал сэлфи с жителями Днепра и с церковным хором.

Гостям праздника показали рождественский мюзикл "Симфония Рождества", а также провели молитву за Украину и мир. Со сцены на площади Героев Майдана звучали поздравления от представителей 7 христианских конфессий и Совета церквей города.

Также для украинцев организовали и видеопоздравления от диаспор из США, Канады и стран Европы.

Шествие в Одессе

Отгулять выходной день, одесситы собрались Рождественским шествием. Около двухсот человек прошлось от Греческой площади, через Дерибасовскуюк памятнику Дюка. Весь марш сопровождался украинскими колядками и библейскими историями.

По материалам из открытых источников интернет