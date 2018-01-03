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    Общество

    Перед Рождеством полиция обыщет все церкви Украины на предмет взрывчатки

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    Согласно информации пресс-службы МВД, взрывотехники проверят все места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличие средств пожаротушения.
    Полиция Украины
    Арсен Аваков/Facebook

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Взрывотехники перед Рождеством проверят все культовые сооружения и места массового собрания граждан в Украине, сообщил в среду на совещании первый замминистра внутренних дел Сергея Яровой.

    Пожар на рождественской ярмарке во Львове
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Загорелась рождественская ярмарка в центре Львова

    "На рождественские праздники правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях. Взрывотехники проверят все места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличие средств пожаротушения", — приводит слова Ярового пресс-служба МВД Украины.

    Он также отметил необходимость максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД.

    Яровой напомнил, что во время новогодних праздников правоохранители выполнили поставленные перед ними задачи и обеспечили общественную безопасность на должном уровне.

    "Во время новогодних праздников на территории Украины прошли около 800 массовых мероприятий с участием около 1,5 миллиона граждан. Спокойствие украинцев охраняли 10,5 тысячи правоохранителей. Кроме того, силы госслужбы по ЧС осуществили 3025 выездов для предупреждения пожаров и решения чрезвычайных ситуаций, а также было уничтожено 256 взрывоопасных предметов", — сказал Яровой.

    Ранее управление ГСЧС Украины во Львовской области сообщало, что в центре Львова на проспекте Свободы произошел пожар на территории рождественской ярмарки.

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