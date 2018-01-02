В карнавальных масках и с елками: "моржи" открыли сезон на берегу Черного моря

Во время новогодних праздников на берегу Черного моря одесские "моржи" открыли сезон-2018 зимнего купания.

На пляж они вышли в шапочках Санта Клауса и с новогодними елочками в руках. Многие купались прямо в карнавальных масках, а также с украшениями на купальниках.

В Одессе и Украине зимой 2017-2018 годов царит невероятно теплая погода. Как сообщают синоптики, декабрь побил сразу пять температурных рекордов и стал одним из самых теплых за последние 136 лет.

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