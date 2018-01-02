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    Фотоленты

    В карнавальных масках и с елками: "моржи" открыли сезон на берегу Черного моря

    (обновлено: )115
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Думская.net
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Думская.net
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Думская.net
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Думская.net
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Думская.net
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Думская.net
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Думская.net
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Думская.net
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    Думская.net
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    oblvesti.com.ua
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    oblvesti.com.ua
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    oblvesti.com.ua
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    oblvesti.com.ua
    Одесские моржи открыли сезон 2018 года
    oblvesti.com.ua

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    Во время новогодних праздников на берегу Черного моря одесские "моржи" открыли сезон-2018 зимнего купания.

    На пляж они вышли в шапочках Санта Клауса и с новогодними елочками в руках. Многие купались прямо в карнавальных масках, а также с украшениями на купальниках.

    В Одессе и Украине зимой 2017-2018 годов царит невероятно теплая погода. Как сообщают синоптики, декабрь побил сразу пять температурных рекордов и стал одним из самых теплых за последние 136 лет.

    Смотрите также: Суровые мариупольцы катают детей на санках по асфальту

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