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    Общество

    Погода переменится. Синоптики сделали прогноз на четверг

    (обновлено: )417
    По информации Украинского гидрометцентра, в западной части местами небольшой мокрый снег и дождь, в восточных областях небольшой снег, температура ночью 2-7 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 11 января, в Украине будет переменная облачность.

    В западной части местами небольшой мокрый снег и дождь, в восточных областях небольшой снег; на остальной территории без осадков.

    Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

    Температура ночью 2-7 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла; на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области ночью около 0 °, днем 4-7 ° тепла.

    В Киеве в четверг осадков не будет. Ночью —3..- 5 °, днем около 0 °.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 11 января

    Ранее сообщалось, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу.

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