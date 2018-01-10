Погода переменится. Синоптики сделали прогноз на четверг

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 11 января, в Украине будет переменная облачность.

В западной части местами небольшой мокрый снег и дождь, в восточных областях небольшой снег; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 2-7 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла; на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области ночью около 0 °, днем 4-7 ° тепла.

В Киеве в четверг осадков не будет. Ночью —3..- 5 °, днем около 0 °.

meteo.gov.ua Карта погоды на 11 января

Ранее сообщалось, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу.