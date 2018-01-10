Пять языков и айкидо: "ПриватБанк" возглавит математик из Чехии

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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Наблюдательный совет "ПриватБанка" в среду, 10 января, назначил Петра Крумханзля председателем правления и обратился в Национальный банк Украины за одобрением его кандидатуры. Об этом сообщил начальник пресс-службы Олег Серга.

Отмечается, что Крумханзль родился в 1966 году. По образованию он математик, окончил университет в Праге.

Крумханзль работал старшим менеджером в ведущих банках Европейского Союза. Он также продемонстрировал свою эффективность на украинском банковском рынке в период кризиса 2008 года.

Также сообщается, что Крумханзль работал в качестве главного операционного директора по резолюции Heta Asset, был главным операционным директором в компании Interim Management&Consultingи Home Credit China.

"При оценке кандидатов в правление "ПриватБанка" мы в первую очередь руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентация на результат, сильное управление операциями и контроль за результатами", – отметил председатель Наблюдательного совета Энгин Аккакока.

По данным СМИ, Крумханзль увлекается айкидо и владеет пятью языками: английский, немецкий, русский, чешский и японский.

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В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "ПриватБанка". Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (4,2 миллиарда долларов), которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года.

В июне этого года Кабмин решил докапитализировать "ПриватБанк" еще на 38,5 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов). Докапитализацию решено было проводить двумя траншами – на 22,5 и 16 миллиардов гривен. В июле этого года Минфин Украины провел третий этап докапитализации "ПриватБанка" на 22,5 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов).