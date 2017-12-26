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    "ПриватБанк" докапитализовали на 16 млрд гривен

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    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (337)

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    Завершен четвертый этап дополнительной капитализации "ПриватБанка". Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 миллиардов гривен в обмен на акции банка, сообщил Минфин.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины провело четвертый этап докапитализации национализированного "ПриватБанка" на 16 миллиардов гривен (по текущему курсу — 570 миллионов долларов), сообщила во вторник пресс-служба министерства.

    Таким образом, общая сумма докапитализации на сегодня уже составила 5,6 миллиарда долларов.

    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    УНИАН
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    "Завершен четвертый этап дополнительной капитализации ПАО "ПриватБанк". Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 миллиардов гривен в обмен на акции банка", — говорится в сообщении министерства.

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    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "ПриватБанка". Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (4,2 миллиарда долларов), которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года.

    В июне этого года Кабмин решил докапитализировать "ПриватБанк" еще на 38,5 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов). Докапитализацию решено было проводить двумя траншами – на 22,5 и 16 миллиардов гривен. В июле этого года Минфин Украины провел третий этап докапитализации "ПриватБанка" на 22,5 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов).

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