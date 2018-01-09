Деньги не любят Украину. Кто в этом виноват?

AFP/THOMAS COEX

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Репатриация дивидендов привела… к бегству капитала

На днях представитель НБУ озвучил шокирующие цифры средств, которые были выведены в виде репатриации дивидендов иностранных компаний.

"Согласно оперативным данным, сумма репатриации составила $ 1,8 млрд. Это несколько больше, чем мы ожидали (…) Возможно, это связано с тем, что в конце года мы позволили репатриацию дивидендов до 2014 года, наверное, компании стали более активно начали выводить дивиденды. Но мы не видим проблемы в том, что сумма репатриации оказалась немного больше, чем ожидалось", — сказал замглавы НБУ Олег Чурий в эфире "Радио Вести".

Чурий также сообщил, что в ближайшее время НБУ направит отечественным банкам запрос для изучения желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год.

"Наша процедура заключается в необходимости оценить вероятный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. С этой целью в ближайшее время мы направим украинским банкам запрос относительно желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию", — добавил Чурий.

Временные ограничения НБУ на репатриацию дивидендов за границу, введенные в конце 2014 и начале 2015 годов, были вынужденной мерой, чтобы спасти страну от финансовой катастрофы и полного обвала национальной валюты. Иностранные компании не могли вывезти из Украины легально заработанные деньги, что вызывало их гнев. Однако многие из них вынуждены были инвестировать эти деньги, чтобы не потерять их в результате инфляции.

В начале июня 2016 года Нацбанк разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 гг., установив лимит не более 5 млн. долларов. В середине апреля 2017 года Нацбанк разрешил начать репатриацию дивидендов также за 2016 год с лимитом в $5 млн в месяц.

В середине декабря 2017-го и. о. главы НБУ Яков Смолий заявил о намерении центробанка увеличить ежемесячный лимит репатриации дивидендов на одно юридическое лицо.

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"Репатриация дивидендов за 2017 год, безусловно, будет разрешена. Ограничение — $5 млн в месяц. Планируем увеличить эту сумму или вообще отменить", — сказал он.

Либеральные экономисты призывали отменить ограничения на вывоз дивидендов, поскольку это якобы отпугивает иностранных инвесторов. По их прогнозом, иностранные компании вывезут от силы 0,5-1 млрд. долларов, после чего якобы произойдет приток заморских инвестиций.

"На практике оказалось, что иноземцы вывезли вдвое больше дивидендов, чем ожидалось. Кроме того, они не спешат вкладывать деньги в нэньку. За 9 месяцев прошлого года иностранный бизнес инвестировал в Украину всего 1,2 млрд. долларов. Это вдвое меньше, чем в 2016 году.

"Показательная статистика:

- вывод дивидендов из Украины за 2017 год составил 1.8 млрд долларов

- приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 2017 год составил 1.2 млрд долларов

Если упростить, то акционеры исключили из процесса прироста капитала своего бизнеса 1.8 млрд долларов. И вместо того, чтобы направить эти деньги на развитие бизнеса — изъяли их с уплатой подоходного налога. Что означает, — собственники бизнеса (это персоналии, а не армии частных акционеров интересующихся доходом на акции) перспектив у страны не видят, и на развитие бизнеса деньги в этой стране — не дают.

Что, кстати, является еще одним четким сигналом успеха "решительных реформ", — заявил на своей странице в Facebook финансовый обозреватель Александр Дубинский.

Олигархи вывозят капитал

В Украину, как привлекательную для бизнеса страну, не верят не только иностранцы, но и украинские олигархи, которые массово вывозят отсюда "честно заработанные" денежки. По данным доклада Global Financial Integrity , олигархи за 10 лет (2004-2013) вывели из Украины более $116 млрд. После 2013 года тенденция бегства денег олигархата лишь усилилась.

Кто не может вывезти деньгами, вывозит товарами. Крупный бизнес массово экспортирует сырьевые товары, получая за это не только ценную валюту, но и компенсацию от государства. Деньги от экспорта предусмотрительно оставляет на заморский счетах.

"В 2017 году, государство компенсировало экспортерам НДС на сумму более 120 млрд. грн. Это превышает расходы центрального бюджета на армию, образование, медицину, не говоря уже о науке и инновациях. Эквивалент четырех миллиардов евро — это верхушка действующей в Украине модели рентной экономики. Вся страна собирает налоги, чтобы выплатить компенсацию экспортерам сырья и полуфабрикатов с низкой добавочной стоимостью, а торговый баланс все равно отрицательный. Экономика абсурда", — написал на своей странице в Facebook украинский экономист Алексей Кущ.

Запад слезам не верит

Увы, но массовое бегство капиталов украинских олигархов на Запад не спасает их от уголовного преследования. Олигарх Дмитрийнаходится под домашний арестом в Вене и ему грозит экстрадиция в США, где его могут посадить в тюрьму. Игорь Коломойский поплатился за вывод денег из "ПриватБанка". Лондонский высокий суд арестовал его зарубежное имущество на сумму в 2,5 млрд. долларов, в результате чего олигарх может лишиться доступа ко своим активам и счетам, и по слухам, планирует покинуть свою виллу в Женеве и переехать в Париж. Беня также проиграл в Лондоне судебную тяжбу с Виктороми согласился отдать последнему два роскошных особняка в центре британской столицы. В свою очередь, Фирташ выиграл суд у Ахметова и вполне возможно, вскоре заберет его апартаменты в лондонском комплексе One Hyde Park. На момент покупки эти авпартаменты были самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

По иску людей Фирташа кипрский суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов, среди которых его роскошная лондонская "хата". Фирташ заявляет, что в 2013 году дал Ахметову 860 миллионов на покупку "Укртелекома", однако донецкий олигарх вернул только 100 миллионов.

Таким образом, Запад показал, что больше не нуждается в услугах украинского олигарха та и готов их раздеть до нитки, если те не будут более сговорчивыми в разграблении страны.