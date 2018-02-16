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    ЕБРР не ведет переговоров с Киевом о кредите на закачку газа

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    Старший советник ЕБРР в странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии Антон Усов сообщил, что в случае поступления обращения от украинской стороны, ЕБРР сядет за стол переговоров.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на сегодняшний день не ведет переговоров с Украиной о предоставлении новой кредитной программы на закачку газа к следующему отопительному сезону, сообщил РИА Новости Антон Усов — старший советник ЕБРР в странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Переговоры не ведутся, украинская сторона с такой просьбой не обращалась", — сказал Усов.

    Он сообщил, что в случае поступления обращения от украинской стороны, ЕБРР сядет за стол переговоров. "Процедура очень проста: к нам обращается украинская сторона, мы садимся за стол переговоров и дальше обсуждаем какие-то вещи, которые интересны украинской стороне, и какие можем сделать мы", — сказал Усов.

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    Ранее "Нафтогаз Украины" заявил о погашении долга перед ЕБРР в размере 300 миллионов долларов по кредиту на закупку газа в 2017 году. Таким образом, действие трехлетнего кредитного соглашения подошло к концу. Всего в рамках кредитного соглашения на западной границе Украины было приобретено 5,3 миллиарда кубометров газа по процедурам закупок ЕБРР.

    По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, компания в 2018 году может остаться без дешевых кредитов на закачку газа от ЕБРР и Всемирного банка на общую сумму 800 миллионов долларов, так как правительство Украины не выполняет требования этих международных организаций. При этом он выразил надежду, что компании удастся договорится с ЕБРР о новом кредите.

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