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    Артем Шевелев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Доллары
    Как будет работать реструктуризация валютных кредитов
    08:27 01.12.2015
    2409Экономический кризис
    Кабинет министров предлагает реструктуризировать валютные кредиты 37 тысяч украинцев. Заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Артем Шевалев в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, кому именно уменьшат размеры кредита.
    Трубопровод
    Ведущие газотрейдеры ЕС участвуют в тендерах на поставку газа Украине - Минфин
    14:59 01.10.2015
    187Газ из России: "зимний пакет".
    Тендерные процедуры, которые пройдут под контролем ЕБРР, начались на прошлой неделе, все ведущие европейские трейдеры участвуют, на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра финансов Артем Шевалев.
    Министерство финансов Украины
    Второй транш МВФ полностью поступит на счета НБУ в среду - Минфин
    22:20 04.08.2015
    68Списание госдолга Украины кредиторами
    Заместитель министра финансов Украины Артем Шевелев заявил, что технические деньги на счета Нацбанка начали засчитываться уже во вторник. Перевод произошел сегодняшней датой валютирования.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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