Кабинет министров предлагает реструктуризировать валютные кредиты 37 тысяч украинцев. Заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Артем Шевалев в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, кому именно уменьшат размеры кредита.
Тендерные процедуры, которые пройдут под контролем ЕБРР, начались на прошлой неделе, все ведущие европейские трейдеры участвуют, на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра финансов Артем Шевалев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.