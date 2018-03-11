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    ЕБРР выделил Украине деньги на три солнечные электростанции - Порошенко

    (обновлено: )12905
    По словам президента Украины, транш ЕБРР позволит создать новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15, занятых на обслуживании станций.
    Солнечная фотоэлектрическая станция. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций, которые будут располагаться в Винницкой области, сообщил в воскресенье президент Петр Порошенко.

    "European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) выделил 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. Этот проект — еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также — новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15, занятых на обслуживании станции", — написал Порошенко в Facebook.

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    Ранее сообщалось, что солнечная электростанция начнет работу на территории Чернобыльской АЭС. На станции установлены 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади в 1,6 гектара.

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