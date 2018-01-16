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    Общество

    В Чернобыле появится солнечная электростанция

    (обновлено: )35
    Фонд государственного имущества имеет несколько проектов по передаче земель на территории Чернобыльской АЭС в аренду — для строительства "солнечных ферм".
    Солнечные батареи. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Чернобыле появится солнечная электростанция, сообщил замглавы Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко на своей странице в Facebook. Фонд уже объявил конкурс на аренду участка. 

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    По его словам, улица в Чернобыле сдается в аренду на 30 лет. Площадка находится рядом с командно-диспетчерским пунктом и контрольно-пропускным пунктом Лелив по ул. Кирова. Ее оценочная стоимость — 11,5 млн грн.

    Участком заинтересовался инвестор, а региональное отделение Фонда в Киевской области собирает заявки от других потенциальных инвесторов. Если заявителей будет больше двух, отделение Фонда объявит конкурс на право аренды, в котором победителя определит предложенная цена аренды.

    Также Парфененко отметил, что Фонд имеет еще несколько проектов по передаче земель на территории Чернобыльской АЭС в аренду — для строительства "солнечных ферм". 

    "Возможно, это вообще единственный вариант использования загрязненной территории ЧАЭС. И притом очень символический — солнечная энергетика в отличие от атомной действительно "зеленая", — подчеркнул Парфененко.

    Напомни, на территории Чернобыльской атомной станции 9 ноября началось возведение Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

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