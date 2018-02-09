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    Бельгийцы построят солнечную электростанцию в Житомирской области

    (обновлено: )7401
    Как стало известно, солнечную электростанцию построят на территории Меленовского сельского совета Коростенского района. Она создаст 45 рабочих мест. Проектная мощность электростанции составит 25-30 МВт.
    Солнечная электростанция на 500 квт.
    RIA News С. Лидов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бельгийская компания Upgrade Energy построит мощную солнечную электростанцию в Житомирской области, сообщается на сайте Житомирской областной государственной администрации.

    Электричество
    УНИАН
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    "Очень приятно, что среди всех областей Украины вы выбрали именно Житомирскую… Очень приятно, что такая опытная компания, как ваша, заходит на рынок солнечной энергетики Украины, а именно Житомирской области", – сказал председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

    Как стало известно, солнечную электростанцию построят на территории Меленовского сельского совета Коростенского района. Она создаст 45 рабочих мест. Проектная мощность электростанции составит 25-30 МВт.

    Генеральный директор компании Energy Upgrade Вермейр Раф отметил, что это его первый опыт инвестирования в Украину. Исполнителем проекта будет выступать ООО "Иршанская СЭС" (Житомир).

    В настоящее время заключены договоры аренды земельных участков. Проект планируют реализовать в течение следующих двух лет.

    Как сообщалось ранее, в Чернобыле появится солнечная электростанция.

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