Бельгийцы построят солнечную электростанцию в Житомирской области

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бельгийская компания Upgrade Energy построит мощную солнечную электростанцию в Житомирской области, сообщается на сайте Житомирской областной государственной администрации.

"Очень приятно, что среди всех областей Украины вы выбрали именно Житомирскую… Очень приятно, что такая опытная компания, как ваша, заходит на рынок солнечной энергетики Украины, а именно Житомирской области", – сказал председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

Как стало известно, солнечную электростанцию построят на территории Меленовского сельского совета Коростенского района. Она создаст 45 рабочих мест. Проектная мощность электростанции составит 25-30 МВт.

Генеральный директор компании Energy Upgrade Вермейр Раф отметил, что это его первый опыт инвестирования в Украину. Исполнителем проекта будет выступать ООО "Иршанская СЭС" (Житомир).

В настоящее время заключены договоры аренды земельных участков. Проект планируют реализовать в течение следующих двух лет.

Как сообщалось ранее, в Чернобыле появится солнечная электростанция.