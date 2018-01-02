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    В мире

    Китайцы построили электростанцию в виде панды

    (обновлено: )47
    Как отмечается, необычный внешний вид электростанции может вдохновить молодых китайцев и заинтересовать их вопросам использования солнечной энергии, а также привлечь туристов.
    Китайцы построили электростанцию в виде панды
    mashable.com/

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В провинции Шаньси на севере Китая построили солнечную электростанцию в виде панды мощностью 50МВт.

    Как сообщает Mashable, когда проект Panda Green Energy будет завершен, мощность увеличится вдвое.

    mashable.com
    Китайцы построили электростанцию в виде панды

    Как отмечается, необычный внешний вид электростанции может вдохновить молодых китайцев и заинтересовать их вопросам использования солнечной энергии, а также привлечь туристов.

    Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 28 декабря решила поднять в 2018 году прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию.

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