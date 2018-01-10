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    Общество

    Украина запускает первую солнечную электростанцию на территории ЧАЭС

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    Солнечная установка должна заработать уже в течение нескольких недель. Компания потратила миллион евро на установку 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади в 1,6 гектара
    Cолнечная электростанция на территории Чернобыльской АЭС
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Украина готовится запустить свою первую солнечную электростанцию на территории Чернобыльской АЭС. Об этом пишет AFP со ссылкой на слова главы украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгения Варягина.

    Фото из открытых источников
    Cолнечная электростанция на территории Чернобыльской АЭС

    Солнечная установка должна заработать уже в течение нескольких недель. Компания потратила миллион евро на установку 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади в 1,6 гектара. Ожидается, что инвестиции окупятся в течение семи лет.

    "Количество солнечного света здесь такое же, как и на юге Германии", — сказал Варягин.

    Реализовать проект солнечной электростанции удалось после установки огромного купола над руинами поврежденного реактора чуть больше года назад.

    Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 28 декабря решила поднять в 2018 году прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию.

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