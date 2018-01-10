Украина запускает первую солнечную электростанцию на территории ЧАЭС

Фото из открытых источников

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Украина готовится запустить свою первую солнечную электростанцию на территории Чернобыльской АЭС. Об этом пишет AFP со ссылкой на слова главы украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгения Варягина.

Фото из открытых источников Cолнечная электростанция на территории Чернобыльской АЭС

Солнечная установка должна заработать уже в течение нескольких недель. Компания потратила миллион евро на установку 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади в 1,6 гектара. Ожидается, что инвестиции окупятся в течение семи лет.

"Количество солнечного света здесь такое же, как и на юге Германии", — сказал Варягин.

Реализовать проект солнечной электростанции удалось после установки огромного купола над руинами поврежденного реактора чуть больше года назад.

Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 28 декабря решила поднять в 2018 году прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию.