ЕБРР даст Украине 150 млн евро на электрификацию ж/д

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Укрзализныце" под государственные гарантии 150 миллионов евро, сообщила пресс-служба мининфраструктуры Украины.

Как стало известно, эти средства будут потрачены на электрификацию железнодорожной линии Долинская — Николаев — Колосовка.

Подписание соответствующего гарантийного соглашения прошло в субботу в Киеве в присутствии главы мининфраструктуры Владимира Омеляна. Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 миллионов евро, планируется, что остальную часть средств также выделит ЕБРР.

"ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 миллионов евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская – Николаев — Колосовка", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас только около половины железнодорожных путей в Украине электрифицированы, на остальных используется тепловозная тяга.

Мининфраструктуры рассчитывает, что реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская — Николаев — Колосовка по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей, что решит проблемы с грузоперевозкой в направлении николаевских портов.

В Киеве также отмечают, что модернизация сократит сроки доставки грузов, существенно уменьшит эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов, улучшит экологическую ситуацию в регионе за счет исключения выбросов продуктов сгорания дизельного топлива в атмосферу. В ходе реализации проекта будут дополнительно созданы около 300 квалифицированных рабочих мест.

Напомним, с 10 декабря действует новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза.