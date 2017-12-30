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30.12.201714:53
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    Экономика

    ЕБРР даст Украине 150 млн евро на электрификацию ж/д

    (обновлено: )6
    Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 миллионов евро, планируется, что остальную часть средств также выделит ЕБРР.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Укрзализныце" под государственные гарантии 150 миллионов евро, сообщила пресс-служба мининфраструктуры Украины.

    Поезд Укрзализныци
    Фото Twitter Евгений Кравцов
    Эксперт о природе роста тарифов на "Укрзализныце"

    Как стало известно, эти средства будут потрачены на электрификацию железнодорожной линии Долинская — Николаев — Колосовка.

    Подписание соответствующего гарантийного соглашения прошло в субботу в Киеве в присутствии главы мининфраструктуры Владимира Омеляна. Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 миллионов евро, планируется, что остальную часть средств также выделит ЕБРР.

    "ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 миллионов евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская – Николаев — Колосовка", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Сейчас только около половины железнодорожных путей в Украине электрифицированы, на остальных используется тепловозная тяга.

    Мининфраструктуры рассчитывает, что реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская — Николаев — Колосовка по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей, что решит проблемы с грузоперевозкой в направлении николаевских портов.

    В Киеве также отмечают, что модернизация сократит сроки доставки грузов, существенно уменьшит эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов, улучшит экологическую ситуацию в регионе за счет исключения выбросов продуктов сгорания дизельного топлива в атмосферу. В ходе реализации проекта будут дополнительно созданы около 300 квалифицированных рабочих мест.

    Напомним, с 10 декабря действует новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза.

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