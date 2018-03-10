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    Артем Шевалев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР выделит Украине кредит в 37 млн долл
    05:53 08.09.2016
    703Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Как сообщил член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев, банк утвердил кредит в размере 37 млн долларов, который будет направлен на строительство зернового терминала в порту "Южный".
    Артем Шевалев. Архивное фото
    В Минфине начались кадровые чистки
    11:11 21.04.2016
    207Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Александр Данилюк в четверг сообщил, что подписал заявление своего заместителя Артема Шевалева об отставке. Он также поблагодарил его "за высокие результаты работы".
    Флаг Украины на фоне герба России
    Украина планирует в срок ответить России по иску на $3 млрд
    14:45 29.02.2016
    1716Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев заявил, что Киев успеет вовремя подать контраргументы в суд по иску от РФ по еврооблигациям на 3,075 миллиарда долларов.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Украина и МВФ не согласовали обновленный текст меморандума - замглавы Минфина
    13:53 29.02.2016
    1858Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам заместителя министра финансов Артема Шевалева, Международный валютный фонд в настоящее время работает над окончательной редакцией меморандума по программе кредитования Украины.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Минфин консультируется с МВФ по реструктуризации долга перед РФ - Шевалев
    12:17 20.01.2016
    578
    Заместитель министра финансов Украины заявил, что идут консультации с "коллегами из Международного валютного фонда". Ранее глава Минфина Наталия Яресько заявляла, что в переговорах участвует правительство Германии.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр финансов Наталья Яресько
    Минфин направит проект бюджета-2016 на рассмотрение Кабмина 2 декабря
    17:02 30.11.2015
    253Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Кабмин Украины планирует принятие госбюджета 2016 года на основе новой налоговой системы. В данный момент есть два варианта налоговой реформы — от правительства и парламента.
    Арсений Яценюк встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард
    Минфин: Украине технически сложно получить транш МВФ на $1,7 млрд в 2015 году
    16:48 30.11.2015
    1508Списание госдолга Украины кредиторами
    По словам Артема Шевалева, позиция Международного валютного фонда по выделению транша зависит от принятия государственного бюджета Украины на 2016 год.
    Глава Минфина Украины Наталия Яресько в правительственной ложе Верховной Рады 6 ноября 2015 г
    Минфин: предложение России по реструктуризации долга пока не получено
    10:48 17.11.2015
    166Списание госдолга Украины кредиторами
    Заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев заявил, что после заявления президента РФ о возможной реструктуризации долга официальные документы в Минфин не поступали.
    Министерство финансов Украины
    Минфин и НБУ подготовили законопроект о реструктуризации кредитов предприятий
    11:46 07.10.2015
    196Списание госдолга Украины кредиторами
    Законопроект будет способствовать экономическому росту страны, а также укреплению банковской системы, заявил в среду заместитель министра финансов Артем Шевалев.
    Министерство финансов Украины
    В Минфине рассказали, как будут оценивать фискальные риски госкомпаний
    09:54 05.08.2015
    86Украина, экономика, катастрофа
    Артем Шевалев отметил, что госомпании занимают настолько значительное место в экономике Украины, что любые изменения в их экономической деятельности имеют прямой эффект на госбюджет.
    Министерство финансов Украины
    Украине предстоит крупная выплата в $500 млн по еврооблигациям в конце сентября
    13:52 30.07.2015
    606Украина, экономика, катастрофа
    Шевалев заверил, что переговорный процесс с кредиторами перешел в более активную стадию, и общение лицом к лицу или в формате телефонных конференций происходит регулярно.
    Министерство финансов Украины
    Минфин подтвердил перевод платежа в $120 млн по евробондам
    11:32 24.07.2015
    508Украина, экономика, катастрофа
    Заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев заявил, что погашен купон по облигациям, который необходимо было выплатить до 24 июля. Ранее об этом сообщало американское информ-агентство.
    Всемирный банк (ВБ)
    МВФ и Всемирный банк негативно оценивают закон о валютных кредитах - Минфин
    16:56 09.07.2015
    271Скандал с законом о валютных кредитах
    Международные банковские учреждения крайне негативное оценили закон о реструктуризации валютных займов для населения: они считают его "крайне популистичным".
    Министерство финансов Украины
    Минфин рассчитывает на следующий транш от МВФ после принятия Радой законов
    16:39 09.07.2015
    304Украина, экономика, катастрофа
    Заместитель министра финансов Артем Шевалев рассчитывает, что Международный валютный фонд сможет оперативно принять решение по выделению транша, если украинский парламент проголосует в июле за необходимый пакет законов.
    Министерство финансов Украины
    Минфин: отсутствие поправок к законам сорвет получение $3 млрд от МВФ и ВБ
    13:45 03.07.2015
    541Украина, экономика, катастрофа
    Ранее Айварас Абромавичус заявил, что Украина рассчитывает получить кредит в 800 миллионов долларов от Всемирного банка, основного кредитора проектов развития частного сектора в рамках кредитной программы DPL2, предполагающей финансирование программ развития.
    Заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев комментирует переговоры с кредиторами
    Минфин: понимание с кредиторами позволит избежать катастрофических последствий 
    00:08 30.06.2015
    250Украина, экономика, катастрофа
    Заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев заявил, что руководство Минфина будет доносить свою позицию до комитета кредиторов и МВФ на переговорах в Вашингтоне.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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