Заместитель министра финансов Украины заявил, что идут консультации с "коллегами из Международного валютного фонда". Ранее глава Минфина Наталия Яресько заявляла, что в переговорах участвует правительство Германии.
Заместитель министра финансов Артем Шевалев рассчитывает, что Международный валютный фонд сможет оперативно принять решение по выделению транша, если украинский парламент проголосует в июле за необходимый пакет законов.
Ранее Айварас Абромавичус заявил, что Украина рассчитывает получить кредит в 800 миллионов долларов от Всемирного банка, основного кредитора проектов развития частного сектора в рамках кредитной программы DPL2, предполагающей финансирование программ развития.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".