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    Александр Харченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Кого коснутся ограничение потребления газа?
    08:54 03.03.2018
    1003Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам эксперта Александра Харченко, промышленным предприятиям на 2-4 дня ограничат подачу газа, но это не повлечет никаких катастрофических последствий.
    Александр Харченко
    Скрыть происхождение донбасского антрацита практически невозможно - эксперт
    14:16 05.10.2017
    820
    Получившая антрацит с неподконтрольных Украине территорий Польша может его использовать на протяжении всего одного дня, заявил эксперт Александр Харченко.
    Александр Харченко
    Эксперт: через полгода об угле Донбасса можно будет забыть
    17:35 29.08.2017
    8657
    Когда украинские ТЭС решат вопрос с отказом от антрацита, возникнут проблемы с углем марки Г, который в любом случае придется импортировать, например, из Польши, считает Александр Харченко.
    Александр Харченко
    Фонд энергоэффективности это из области фантастики – эксперт
    08:39 21.07.2017
    326Украина в тисках энергозависимости
    В тепломодернизации в Украине нуждаются более 100 тысяч домов, на эти цели необходимо порядка 20 миллиардов гривен, говорит эксперт Александр Харченко.
    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко
    Эксперт: Фонд энергоэффективности - оптимистические фантазии правительства
    01:55 21.07.2017
    179Украина в тисках энергозависимости
    Гендиректор центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что правительство может озвучивать сейчас любые планы на Фонд энергоэффективности, ведь он полноценно заработает только после парламентских выборов в 2019 году.
    Линии электропередач. Архивное фото
    На что повлияет присоединение Украины к энергосистеме ЕС. Мнение эксперта
    16:42 08.07.2017
    1575
    Гендиректор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что присоединение к энергосистеме ЕС поможет в дальнейшем избежать Украине веерных отключений.
    Высоковольтные электролинии в Украине. Архивное фото
    Присоединение к энергосистеме ЕС: Украина избежит веерных отключений - эксперт
    01:57 08.07.2017
    309Украина в тисках энергозависимости
    В эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что при работе с европейской энергосистемой у Украины появится дополнительная возможность сбалансировать свою.
    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко
    ДТЭК получает "чаевые" от формулы "Роттердам+" - Харченко
    02:59 09.05.2017
    586
    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что "Донбассэнерго", "Центрэнерго" и ДТЭК ежегодно получают 15 млн гривен "чаевых" от поставок угля по формуле "Роттердам +".
    Уголь. Архивное фото
    Положение с запасами угля спасает хорошая погода в Украине - эксперт
    17:01 16.03.2017
    347Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Генеральный директор центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что запасов угля в Украине хватит максимум на месяц.
    Газокомпрессорная станция. Архивное фото
    Цена на газ снизится, когда "Нафтогаз" выиграет суд у "Газпрома" - эксперт
    10:30 13.03.2017
    540Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Второй фактор, от которого зависит стоимость газа в Украине, - цена на голубое топливо на международных рынках. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт Александр Харченко.
    Счетчик электроэнергии
    Оснований для снижения цены на электроэнергию нет – Харченко
    10:16 16.09.2016
    696Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Гендиректор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что цены на электроэнергию могут быть снижены только в одном случае - если сначала их поднять в четыре раза, то потом можно в полтора снизить.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Харченко о новых тарифах на газ: большой удар по коррупции
    17:30 27.04.2016
    565Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По мнению эксперта Александра Харченко, новые тарифы на газ являются не только справедливыми и обоснованными, но и наносят серьезный удар по коррупции в газовой отрасли.
    Зажженная газовая конфорка
    Возврат переплаченных за газ денег. Разъяснение эксперта
    08:13 25.03.2016
    3795
    При возвращении средств потребителям газа, у которых не были установлены счетчики, компании-поставщики недополучат сверхприбыли, на которые они рассчитывали, заявил эксперт Александр Харченко.
    Отопление
    Харченко: в Киеве через пять лет значительная часть домов останется без тепла
    11:03 21.03.2016
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    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что теплосети столицы находятся в очень плохом состоянии и если их не модернизировать, то через 3-5 лет значительная часть домов Киева может остаться без тепла.
    Оплата тарифов
    Рост тарифов и непрофессионалы НКРЭ
    09:11 27.01.2016
    587Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    НКРЭ планирует повысить тариф на тепло для киевлян. Эксперт общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко обсудили, насколько обосновано такое решение.
    Криворожская ТЭС
    Украина не нуждается в российской электроэнергии - Харченко
    20:10 12.01.2016
    465Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Украина не нуждается в российской электроэнергии, нужно отказываться от этой формы работы и загружать собственные электростанции, рассказал генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
    Отопление
    Эксперт: если есть счетчик тепла, перерасчет обязателен
    13:18 17.12.2015
    464Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Как отметил гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко, правительство приняло постановление, согласно которому местные власти должны учитывать изменение погодных условий, выставляя людям счета по нормативам.
    Отопление
    Перерасчет за отопление. Сколько и когда вернут киевлянам
    11:30 17.12.2015
    1385Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Если в доме установлен счетчик на тепло, компания-поставщик обязана предоставить счет в соответствии с его показаниями, но сейчас в Киеве – более 4000 счетчиков, поэтому нужно время для сбора данных и перерасчетов, заявил эксперт Александр Харченко.
    Трубы с нефтью
    Эксперт: как падение цен на нефть повлияет на Украину
    14:27 16.12.2015
    2196Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Александр Харченко считает, что при падении цен на нефть энергетическая независимость Украины становится более стойкой, но, с другой стороны, страдают производители стали.
    Линии электропередач
    Отказ Украины от закупок электричества в РФ. Мнение эксперта
    10:26 10.11.2015
    2022Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Заявление главы Минэнерго об отказе импорта электроэнергии из России является популизмом. Запасы угля на ТЭЦ остаются низкими, и в ходе отопительного сезона ожидаются веерные отключения электричества, заявил эксперт Александр Харченко.
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    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Кого коснутся ограничение потребления газа?
    08:54 03.03.2018
    1003
    По словам эксперта Александра Харченко, промышленным предприятиям на 2-4 дня ограничат подачу газа, но это не повлечет никаких катастрофических последствий.
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