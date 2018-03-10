Гендиректор центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что правительство может озвучивать сейчас любые планы на Фонд энергоэффективности, ведь он полноценно заработает только после парламентских выборов в 2019 году.
В эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что при работе с европейской энергосистемой у Украины появится дополнительная возможность сбалансировать свою.
Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что "Донбассэнерго", "Центрэнерго" и ДТЭК ежегодно получают 15 млн гривен "чаевых" от поставок угля по формуле "Роттердам +".
Гендиректор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что цены на электроэнергию могут быть снижены только в одном случае - если сначала их поднять в четыре раза, то потом можно в полтора снизить.
Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что теплосети столицы находятся в очень плохом состоянии и если их не модернизировать, то через 3-5 лет значительная часть домов Киева может остаться без тепла.
НКРЭ планирует повысить тариф на тепло для киевлян. Эксперт общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко обсудили, насколько обосновано такое решение.
Украина не нуждается в российской электроэнергии, нужно отказываться от этой формы работы и загружать собственные электростанции, рассказал генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Как отметил гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко, правительство приняло постановление, согласно которому местные власти должны учитывать изменение погодных условий, выставляя людям счета по нормативам.
Если в доме установлен счетчик на тепло, компания-поставщик обязана предоставить счет в соответствии с его показаниями, но сейчас в Киеве – более 4000 счетчиков, поэтому нужно время для сбора данных и перерасчетов, заявил эксперт Александр Харченко.
Заявление главы Минэнерго об отказе импорта электроэнергии из России является популизмом. Запасы угля на ТЭЦ остаются низкими, и в ходе отопительного сезона ожидаются веерные отключения электричества, заявил эксперт Александр Харченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".