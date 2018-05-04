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    Интервью

    Быть ли российскому газу в украинской трубе? Мнение эксперта

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (914)

    30904
    В вопросе транзита газа ключевая страна для Украины – Дания, так как именно она решает, выдавать ли разрешение на строительство "Северного потока-2", отметил эксперт.
    Александр Харченко
    Facebook Александра Харченко

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Снижение транзита российского газа в буквальном смысле перевернет газовый рынок Украины. Об этом говорится в публикации на сайте издания "Зеркало недели". Авторы, в частности, объясняют, что "юридически мы уже два года не покупаем газ в России. Но через нашу ГТС этот газ транспортируется с Востока на Запад. И несмотря на все разговоры о реверсе, физически газ с запада Украины к ее центральным и восточным районам не поступает ".

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
    Есть ли у Украины спасение от новых газопроводов?

    Так, по данным экспертов, реально может возникнуть вопрос о том, что потоки газа в газотранспортной системе Украины резко упадут, если "Газпром", как и планирует, таки уменьшит транзит до 15-25 млрд кубометров в год. Украине тогда придется качать свой газ (20-27 млрд кубометров) и импортный (10-12 млрд кубов), а систему переключить в реверс, как во время нынешнего мартовского газового кризиса. Только тогда был запас голубого топлива в наших хранилищах. 

    Также эксперты считают, что такой сценарий для украинской ГТС крайне неприглядный и нежелательный, но быть готовыми к нему необходимо. Причем газ придется подавать в основном с Запада на Восток, одновременно сохраняя коридор для российского транзита. И это уже будет очень сложной технической проблемой. 

    Какая судьба ждет украинскую ГТС, спрогнозировал генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Наша ГТС справді може стати неважливою для країн Європи та обтяжливою для бюджету України? 

    — Я от вас слухав і все думав, як би так ввічливо пояснити, що є певна різниця між експертами і журналістами. Бо, знаєте, от ви цитуєте статтю, кажете: експерти пишуть. Я навіть спеціально подивився авторів. Вибачте, її писали журналісти. Це так чи інакше трохи різне. 

    Українська ГТС — що це, яка вона працює?

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
    Скубченко: Гройсман анонсировал повышение цены на газ

    — По-перше, українська ГТС — це набагато більше, ніж ті магістральні газопроводи, про які йшла мова в статті. Себто якщо ми кажемо про саме транзитну частину магістральної ГТС України – це одна річ. А система в цілому — це набагато більше. Це система, яка доводить газ до кожного будинку, до кожного селища. І вона набагато більша і складніша. Друге — чесно кажучи, ті цифри, які подаються, як ніби кимось визначені чи ще щось, це просто дивно. Це є така ідея зараз,  що а давайте ми Україні якийсь невеличкий транзит залишимо, і ми тут, росіяни, всім пообіцяємо, що він буде. Не треба себе обманювати. Транзит через Україну або буде нормальний, або не буде його зовсім, тому що як тільки фізична можливість обійти Україну в Росії з'явиться, то це означатиме, що в Україні жодного транзиту не буде. Тепер щодо того, як технічно постачати газ в східні райони України. ГТС дозволяє це робити. І фахівцями "Укртрансгазу" давно розрахована і перевірена схема, як саме має працювати магістральна газопровідна система України для того, щоб забезпечити людей, втому числі в східних областях, газом у разі, якщо транзиту немає. І якщо чесно, там немає якихось важких технологій, це досить зрозуміла річ. В нас достатньо фахівців, які дуже добре вміють оперувати системою і знають, як це зробити. Безумовно, це дуже важливо розрізняти і розділити, і не змішувати, тому що це зовсім різні речі. 

    Повертаючись до транзиту, яким чином намагатимемося вирішити ситуацію?

    Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    — По-перше, на сьогодні ми не маємо жодних підстав говорити як про доконаний факт, що ми втратимо транзит. Не існує жодного "Північного потоку-2" на сьогодні. Існує величезна боротьба між Росією з одного боку, яку вже досить пасивно і все менш активно підтримує Німеччина, і щодо якої нейтрально-позитивна Австрія в європейській спілці, і проти якого проекту дуже рішуче виступають Польща, виступають країни Балтії, виступає США. І на сьогодні є ситуація в тому числі, коли скандинавські країни теж не визначилися, хоча саме вони визначають особливі дозволи. І тут ключова для України країна — Данія, яка не видала дозволів, яка має спеціальну позицію щодо "Північного потоку", і дуже хочу сподіватися, що наші данські партнери таки приймуть рішення не видавати цих дозволів. Якщо Данія видасть всій дозвіл, то ще залишиться позиція Єврокомісії, яка проти, і Європарламенту, який проти. І величезна дискусія щодо цього проекту продовжується. І жодних рішень остаточних на сьогодні не прийнято. 

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    Будівництво "Північного потоку-2" — рішення більш економічне чи політичне? 

    — На сьогодні абсолютно точно визначено, що це саме політичне рішення. І навіть німецький уряд, який до останнього тримав позицію, що це комерційний проект, що це економічна дискусія, він вже це питання відкинув. І вже всі розуміють, що розмовляти про комерційну складову проекту дуже важко в умовах, коли це створює величезні ризики для безпекової складової європейської спілки. І в умовах, коли він складає величезну загрозу для ЄС в цілому. Тому що він фактично розділяє сьогодні ЄС на країни різного класу, і на жаль, ця шалена дискусія, яка дійсно є дуже великою в ЄС, реально складає загрозу базовим цінностям, тому, на чому створений ЄС. Тому ця дискусія зараз дуже гаряча, дуже активна. Враховуючи існування опозиції США і зважаючи на ті думки, які партнери з-за океану так само активно висказують і просувають, навколо "Північного потоку-2" зараз дуже складна ситуація.

    Владимир Гройсман, 11 мая 2017
    twitter.com/d_stoliarchuk
    Соцсети: Гройсман, поддай газку... согласно Конституции

    Україні слід розробляти план Б? 

    — План Б насправді існує. Я абсолютно точно знаю про існування різних сценаріїв, включно з повним припиненням транзиту, включно з необхідністю повністю транспортувати газ з Європи до всіх областей України і працювати саме таким чином. Є і проміжні сценарії, коли з якихось причин Росія просто не виконує свої зобов'язання вже наявні щодо транзиту газу до Європи, як саме діяти українським газовикам, і яким чином забезпечувати систему газом. Тому це все буде непросто, але плани існують. 

    Саме план Б спрацював  в березні місяці, коли склалася така невизначена ситуація? 

    — Це мені дуже дивно читати, от люди пишуть: була певна розгубленість. І в умовах цієї розгубленості протягом 16 годин реально були прийняті всі необхідні рішення. Після того, як "Газпром" за 15 хвилин в прямому сенсі цього слова надіслав повідомлення, що він не виконує свої зобов'язання, то протягом 16 годин були прийняті всі необхідні рішення, підписані необхідні контракти з польськими партнерами, і жоден постачальник газу не був примусово відключений. Було звернення: українці, давайте підтримаємо Європу, тому що зараз дуже холодно, європейцям набагато гірше, вони не вміють так, як ми, вони не пристосовані до цих холодів. Ми допомогли Європі і виконали свої зобов'язання. І наступного дня мали додаткові обсяги газу з Польщі. І "Газпром" реально провалив намагання створити кризову ситуацію. Вони програли. І в цій ситуації те, що пишуть наші журналісти, мене часом дуже дивує. Люди, ви чесно хочете сказати, що була розгубленість і було нерозуміння, що робити? Все працювало, як годинник. 

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