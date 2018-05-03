Есть ли у Украины спасение от новых газопроводов?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Российский "Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". Глава компании Алексей Миллер заявил, что суммарно по двум ниткам построен уже 1 161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. Он также выразил уверенность, что "Турецкий поток" сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы.

Как Украине обезопасить себя от убытков и найти союзников в вопросе транзита газа, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт по вопросам внешней политики и урегулирования конфликтов центра "Дом демократии" Евгений Ярошенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Запуск "Турецького потоку" загрожує Україні позбавленням контролю над газовим потоком в Європу, частки цих потоків і великої частки доходів, пов'язаних з цим. Як Україна має протистояти?

— "Турецький потік" є другим потужним ударом по Україні як транзитній державі. Перший удар — це гілка "Північного потоку", яка з півночі оминає Україну і буде з'єднувати російський газ з європейськими постачальниками. Другий удар — це "Турецький потік", будівництво якого почалось два роки тому. Україна в цій ситуації вимушена буде, по-перше, більше інтегруватись в європейську енергетичну мережу, приєднавшись до загальної системи газопроводів, які з'єднують нас з сусідніми країнами — це Словаччина, Угорщина, Польща, також і балканські країни в перспективі, таким чином, щоб зменшити для Росії можливість шантажувати Україну безпосередньо. Бо якщо Україна глибше інтегрується в європейський енергетичний простір, то Росія спочатку має впливати на ЄС, а вже потім через ЄС опосередковано на нас. Таким чином, у нас будуть більші можливості врівноважити асиметрію в енергетичних відносин. І другий аспект, що Україні слід робити, це переоцінити значення газотранспортної системи, яка вже давно залишається неприбутковим активом, таким собі важким чемоданом без ручки.

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Чому ГТС — неприбуткова, якщо йдуть гроші за транзит? 97 млрд кубів Україна прокачала за 2017 рік, на цей рік теж достатньо великий обсяг заплановано.

— Я маю на увазі збитковий в разі, якщо буде завершено будівництво альтернативних шляхів постачання енергоносіїв. До того ж, українська ГТС потребує дуже сильних капіталовкладень в реконструкцію, і тому, з урахуванням цього, європейські споживачі, особливо, Німеччина, вони будуть більше схильні надавати перевагу новим проектам, які можуть бути економічно дешевшими з точки зору транзиту і також вигіднішими з точки зору довкілля. Тому тут для України потрібен серйозний перегляд не тільки стратегії національної енергетичної безпеки, а і того, що нам дісталось в спадок від СРСР. Справа в тому, що всі газопроводи у нас були побудовані в 1970-1980 роках, відповідно, рівень їх зношеності — зрозумілий.

Експерти кажуть, що в разі реалізації цих енергетичних проектів Україна може втратити 2-2,5 млрд доларів. Представники російської сторони заявили, що навіть хочуть побудувати "Північний потік-3". Чим загрожує Україні реалізація цього проекту?

— Я гадаю, що про третю нитку "Північного потоку" наразі говорити зарано, тому що що спонукало побудувати другу нитку? Це ситуація в Україні, яка склалась після 2014 року, і основні європейські споживачі почали дуже сильно перейматись, наскільки безперебійними будуть поставки газу через територію України. І тому німецькі споживачі почали шукати шляхи, щоб обійтися без транзитних держав, а задіяти ту територію, морську акваторію, яка перебуває під юрисдикцією ЄС. Це перший момент, який буде обмежувати ймовірність третьої нитки "Північного потоку". Другий момент — це те, що ЄС має стратегію якомога більшої диверсифікації. Це полягає не тільки в тому, що будуть шукати альтернативні маршрути поставок, а і також альтернативні джерела поставок. Зараз насамперед йде мова про розвідку енергетичних запасів у східній частині Середземного моря, на шельфі Кіпру, Ізраїлю, і з Туреччиною ведуться переговори про можливість транспортування азербайджанського газу через Туреччину і таким чином посилити енергетичну безпеку ЄС з півдня. Також тут у перспективі збільшення алжирського газу, і також Дональд Трамп має намір збільшити енергетичну присутність США на європейському ринку.

"Турецький потік" також вкладається в повноцінну картину разом з "Північним потоком-2"?

— Так, "Турецький потік" вкладається одночасно і в логіку РФ, яка прагне прокласти альтернативний маршрут в обхід України і тим самим убезпечити від нестабільності в Україні. По-друге, це вкладається в логіку турецьких інтересів, тому що Туреччина прагне посилити своє регіональне лідерство, в тому числі за рахунок транспортної інфраструктури. І третє — це європейські споживачі, які прагнуть таким чином отримати дешевше газ з ближчих родовищ, але це — весь ЄС. Тут, насамперед, є інтерес Греції, Італії, частково — деяких балканських країн.

Є вельми серйозний гравець — це США, у яких свої інтереси в Європі щодо поставок газу. Що зараз Штати можуть зробити для того, аби зупинити саму реалізацію "Північного потоку"?

— Теоретично найсильнішим інструментом могли б бути санкції проти тих європейських компаній, які співпрацюють з "Газпромом", в тому числі в рамках будівництва "Північного потоку". Однак такий крок — дуже ризикований з боку США, тому що призведе до послаблення авторитету США в Європі. До того ж, навіть якщо Дональд Трамп виступає за такий сценарій, то його радники, інше оточення будуть намагатись запобігти такому радикальному рішенню. Я гадаю, з боку США буде спроба активізувати прагматичне партнерство з тією самою Польщею, Литвою, Хорватією. Це ті країни, які або вже збудували, або ще будують термінал, розрахований на скраплений газ як з США, так з Катару, так і з інших країн. Це країни Центральної Європи таким чином хочуть побудувати так зване енергетичне НАТО, тобто, з одного боку, збільшити незалежність, енергетичну незалежність від РФ, з іншого боку, зменшити можливість впливу ЄС і Німеччини на власні енергетичні системи.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире Голоса Столицы заявил, что в реализации "Турецкого потока" особенно заинтересованы Болгария и Греция, поскольку в таком случае доходы от транзита российского газа будут получать они, а не Украина.