Прекращение транзита газа повышает вероятность конфликта с РФ – "Нафтогаз"

Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией, заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Ранее во вторник заместитель председателя правления российского "Газпрома" Александр Медведев заявил, что расторжение действующих контрактов с "Нафтогазом" не означает прекращение транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года, "объемы зависят от позиции украинских партнеров".

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"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", – сказал Витренко в эфире "112 Украина".

По данным СМИ, 11 апреля российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу. Отмечалось, что речь шла не о пересмотре условий действующего до конца 2019 года контракта, а о новом – с 2020 года. Какие условия транзита обсуждаются, собеседники уточнять не стали, так как переговоры находятся на самой ранней стадии.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

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Российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.