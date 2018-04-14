Сами виноваты. Украина прощается с транзитом газа

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинской экономике грозят новые потери. С введением в эксплуатацию "Северного потока-2", проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, отпадет необходимость в украинском транзите российского газа в Европу, срок соглашения о котором истекает к концу 2019 года.

Но власти Украины предпочитают больше говорить о политике, чем предлагать прагматические варианты решения проблемы. Так, Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств, а также мировое бизнес-сообщество не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2", напомним, предусматривает строительство и работу двух линий газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Вместо политических заявлений нужно искать альтернативы

Судьба украинской ГТС и транзитного потенциала страны была одной из главных тем недавнего визита президента Порошенко в Германию, где он встретился с канцлером страны Ангелой Меркель. По итогам переговоров канцлер ФРГ заявила, что проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита.

Впрочем, по мнению директора энергетический программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентина Землянского, прорыва на встрече в Берлине не произошло.

"Прорыв и не мог произойти. Есть конкретный проект, в котором принимают участие несколько стран Европейского союза. Этот проект реализуется, в него вкладываются деньги, причем сотни миллионов евро и со стороны европейских участников, и со стороны "Газпрома". Никто не будет отказываться от этого проекта, никто не будет его останавливать в угоду Порошенко, Украине, и даже Трампу. Проект будет реализован.

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Как он будет функционировать — это уже второй этап переговорного процесса, урегулирования согласно норм европейского законодательства. Тут уже будут работать юристы компании Nord Stream 2 AG, и это уже их задача — по какой схеме будут происходить поставки по "Северному потоку-2". Но то, что юридически стороны не имеют никаких существенных рычагов влияния для того, чтобы остановить проект, является фактом", — сообщил Землянский.

По его мнению, вопрос нужно ставить иначе: что мы можем предложить по сравнению с "Северным потоком-2"?

"Вот так нужно ставить вопрос, а не какой объем останется на долю Украины, или вся Европа с нами или вся Европа не с нами. Вот выйти из этой парадигмы "зрада-перемога" по внешнеполитических взаимоотношениях, я бы шел по этому пути все-таки", — говорит эксперт.

"Мы для Европы — только транзитер газа"

Главная причина транзитных проблем Украины в том, что власти страны не смотрели на шаг вперед, не понимали, к чему приведут их заявления о "газовой независимости", которые мы слышали в течение 4 лет. Такое мнение на круглом столе в РИА Новости Украина высказала политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Они не видели угроз для газотранспортной системы, не воспринимали всерьез угроз "Северного потока-2". А сейчас, когда оказались в шаге от потери своего транзитного потенциала, очень смешно слышать эти детские угрозы, что после того, как Россия направит газ по "Северному потоку-2", "ничто не будет мешать РФ перейти к военной агрессии", – сообщила эксперт.

В этой ситуации хочется задать украинской власти самый наивный и простой вопрос, отметила политолог: получается, кроме как транзитер русского газа за 4 года после Революции достоинства, они не смогли представить себя как какого-то важного партнера для Европейского союза?

"При этом Брюссель не уверен, что деньги за транзит российского газа по украинским газопроводам остаются в казне, а не уходят в Швейцарию", – добавила Дьяченко.

"Американские уши" "Северного потока — 2"

А политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что в ситуации с "Северным потоком-2" продолжается борьба за российские энергетические рынки: только газа на европейской рынок в 2017 году Россия поставила 190 миллиардов кубометров, из них 92 миллиарда прошли по украинской ГТС.

"А если будет запущен "Северный поток-2", который заберет еще 55 миллиардов, украинской системе останется 40. А сама система спроектирована таким образом, что если прокачивает меньше 50 миллиардов, она становится убыточной, ее нужно дотировать из государственного бюджета. Такой кризис возникает для Украины", – отметил эксперт.

Но Европа не верит украинским мольбам не соглашаться на "Северный поток-2", поскольку видит за ними "американские уши", говорит политолог.

"Европа видит, что за этим стоит попытка создать постоянно существующий дефицит, что может привести к повышению цены и возможному выходу на этот рынок американского сжиженного газа, который пока не может конкурировать именно по цене", – подчеркнул Бортник.