Строительство "Северного потока - 2" должно быть остановлено - Кабмин

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Украина ценит позицию Евросоюза, заинтересованного в транзите газа, а политически мотивированный проект "Северный поток — 2" должен быть остановлен, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы ценим позицию ЕС по заинтересованности в транзите газа через Украину. Мы настаиваем на том, чтобы этот маршрут был сохранен и в дальнейшем эксплуатировался, а строительство газопровода "Северный поток — 2" должно быть остановлено", — цитирует пресс-служба кабинета министров Климпуш-Цинцадзе.

По данным пресс-службы кабинета министров Украины, вице-премьер на встрече с депутатами немецкого Бундестага от Социал-демократической партии Германии также заявила, что решение "Газпрома" сократить поставки газа в ответ на решение Стокгольмского арбитражного суда доказывает, что "Кремль готов манипулировать энергетической зависимостью европейских государств в собственных политических интересах".

"Мы знаем позицию Германии, которая считает этот проект только коммерческим. Но нельзя не замечать, что это политически мотивированный проект, который угрожает энергетической безопасности как Украины, так и всей Европы", — добавила вице-премьер.

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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.