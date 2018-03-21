"Северный поток-2". США пригрозили санкциями иностранным компаниям

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. США обещают санкции иностранные компании, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2", заявила представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт на традиционном брифинге для прессы.

"Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут − если они продолжат заниматься этим бизнесом − подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", − отметила спикер Госдепа.

"Мы, правительство Соединенных Штатов, выступаем против проекта "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", − подчеркнула Науэрт.

Закон "О противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA") был подписан Трампом в начале августа 2017 года. Включение в санкционный список европейских компаний, работающих над строительством "Северного потока-2" пока было спорным пунктом этого закона.

Как сообщалось ранее, Науэрт заявила, что США не исключают собственных мер, направленных против России, после решения Великобритании выслать ряд российских дипломатов по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.