Климкин заявил, что не предлагал ввести санкции против Шредера

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не предлагал вводить санкции против бывшего канцлера Герхарда Шредера.

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно — чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", — написал Климкин в Twitter.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.

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Ранее Климкин заявил, что санкции Запада должны касаться также тех лиц, которые "продвигают проекты" Москвы за рубежом. В частности, он упомянул Шредера, назвав его "самым важным лоббистом для Путина".

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. В сентябре 2017 года его избрали в состав совета директоров "Роснефти" — третьего по величине игрока на немецком рынке нефтепереработки. При этом бывший канцлер неоднократно заявлял о своей дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным и негативном отношении к антироссийским санкциям.